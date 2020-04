Vousáč s předkusem v Chomutově napadl mladou ženu a utekl: Poznáváte muže na identikitu?

K napadení mělo dojít 3. března v Chomutově na parkovišti mezi ulicemi Hornická a Bezručova. Zatím neznámý muž měl napadnout mladou ženu. Když se ale začala bránit, muž utekl.

Napadená žena policistům uvedla potřebné informace a pomohla sestavit i identikit možného pachatele. „Jedná se o muže bílé pleti, ve věku 30 až 35 let, výšky 160 až 165 cm, silné, tlusté postavy. Na hlavě měl mít černou pletenou čepici, bez nápisů apod. Vlasy měl pravděpodobně krátké, vidět mu nebyly. Obličej měl kulatý, nos a ústa malá, oči úzké a malé,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Daniel si za vraždu Terezy odsedí 18 let: Nesnesl, že ho nechtěla, obhajoba s detencí neuspěla

Podle mluvčí by měl mít muž tmavý plnovous, oblečen pak byl do červené mikiny s kapucí, dále měl ještě maskáčové kalhoty. „Na jejich pravé straně měl nůž délky cca 15 cm, který byl zasunutý v černé látkové pochvě na opasku. Boty měl černé, do terénu, ne však kanady,“ popsala mluvčí.