Dnes by bylo Nikole 30 let, kdyby před deseti lety cestou z nonstopu domů náhle nezmizela. Tělo mladé dívky našli znásilněné a ve značném stadiu rozkladu ležet v lese. Policistům se ale nepovedlo případ rozkrýt.

Nikola se ztratila 25. září 2010 v Senici. V noci se na místní diskotéce pohádala s přítelem, a tak se rozhodla, že půjde sama domů. Když odcházela, bylo to naposledy, co ji viděl živou. Nikolu ještě natočila bezpečnostní kamera před podnikem, co se s ní ale dělo pak, zřejmě nikdo z jejích blízkých neví.

Tělo pohřešované našel až 16. listopadu dělník v lese na okraji Senice. Bylo svlečené a ve značném stadiu rozkladu, dokonce na první pohled nešlo rozeznat, o jaké pohlaví jde. Pitva nicméně identitu oběti potvrdila a navíc určila, že Nikola byla brutálně znásilněna. Podle znaleckého posudku byla Nikola otrávena velkými dávkami silného medikamentu.

První obvinění v případu padlo až sedm let od Nikoliny smrti. Policisté ukázali na muže pohybujícího se v podsvětí, kde je známý pod přezdívkou Rádža. Ten byl v době obvinění souzen kvůli jiné trestné činnosti v České republice. V roce 2018 bylo ale obvinění staženo.

Od osudného dne uteklo už deset let a pachatel stále běhá na svobodě. Policisté na případu nadále pracují. Podle informací TV JOJ mají k dispozici nové výpovědi, které by mohly s případem konečně pohnout.