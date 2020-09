Anthony seděl na gauči v showroomu autosalonu v newyorském Bronxu, povídal si se svými třemi dětmi a rozhodně nečekal, že ho jen pár sekund dělí od hrdinského skutku. Do prodejny se ale náhle přiřítil maskovaný muž, který začal střílet z pistole. Anthony zareagoval rychle, strhl své děti na zem, skočil na ně a přikryl je vlastním tělem.

Dobře udělal, bůhví jak by situace dopadla, kdyby Anthony otálel. Jedna z kulek totiž zabloudila směrem ke gauči a Anthonyho trefila! Dětem se díky tatínkovi nic nestalo. Hrdina ale utrpěl vážné zranění. „Anthony nemůže chodit, kulka ho zasáhla do pravého stehna,“ uvedla pro server TMZ.com jeho manželka Danica Jeffersonová.

Ranou v noze ovšem Anthonyho problémy teprve začaly. Jelikož po úrazu nebyl schopen pohybu, přišel o obě práce, které vykonával, aby uživil rodinu. Jednak dělal pracovníka v údržbě, jednak dělníka na stavbě.

Anthony úraz prodělal v pondělí 21. září. Po hospitalizaci v nemocnici už byl propuštěn domů, podle manželky mu ale střela v noze zůstala, a tak ho v blízké budoucnosti čeká operace. Rodina doufá, že výdaje spojené s událostí pomůže pokrýt sbírka na serveru GoFundMe.com.

Video zachytilo děsivé chvíle a není vhodné pro slabší povahy

Video: Dad shields children as shots ring out in Bronx car dealership https://t.co/vrqSFwBSRv pic.twitter.com/qyZcvap72u