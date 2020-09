Na Sibiři proběhla nevídaná policejní akce. Byl zatčen ruský Ježíš Sergej „Vissarion“ Torop. Měl tisíce podporovatelů - žili ve zvláštních vesničkách, které se řídily vlastními pravidly. Sergej možná snad hlásal pěkné věci, ale podle obžaloby pěkné věci rozhodně nedělal. Prý ze svých oveček ždímal peníze a omezoval jejich svobodu! A dělal to možná dlouhých 30 let...

Samozvaného ruského spasitele Sergeje Toropa zatkla po zuby ozbrojená jednotka během speciální akce. Jeho dráha velkého guru, který během několika desítek let získal pro sebe tisíce oddaných věřících, zřejmě skončila. Vypadá to, že bývalý dopravní policista právě Pánu Bohu dosloužil.

Na akci se podílelo několik helikoptér a speciálních jednotek. Jejich příslušníci zatkli jak samozvaného Ježíše, tak dva jeho pomocníky. Sergeje obvinili z omezování osobní svobody svých oveček, z citového vydírání a využívání naivity svých následovníků ke svému obohacení. Spolu s ním sedí ve vazbě Vadim Redkin - bývalý bubeník chlapecké hudební skupiny ze sovětské éry - a Vladimir Vedernikov.

Konec SSSR ho osvítil

Sergej Torop, který se od svých obdivovatelů nechával oslovovat Vissarion, přišel v roce 1989 o práci. Jak podle britského listu Guardian jednou řekl, v období, kdy se Sovětský svaz začal blížit svému konci, prožil „probuzení“. A založil hnutí, které později pojmenoval Církev posledního zákona.

Členové této církve žijí v několika vesničkách na Sibiři v Krasnojarské oblasti. Právě do nich policie vtrhla, aby si jejich „vedení“ odvedla. Během let se do těchto komun přistěhovalo celkem několik tisíc Rusů, ale i lidé ze zahraničí. Věřící ve vesničkách se řídí směsicí pravidel ortodoxního křesťanství, enviromentálních nařízení a dalších pokynů.

Nejsem Ježíš... A nebo tak jo

Peněžní směnu obyvatelům Sergej alias Vissarion zatrhl, naopak povinné bylo veganství. Členové komun nosí jednoduché hábity a mají vlastní letopočet - který samozřejmě počítají od Toropova narození roku 1961. Vánoce se tudíž také musely posunout, a to na 14. ledna, kdy guru slaví narozeniny. O tom, zda se „Sergejíček“ narodil také v jesličkách na slámě jako Ježíšek, zdroje mlčí.

Podle ruských médií zakladatel Církve posledního zákona v počátečních fázích svého kultu tvrdil, že Ježíš sleduje věřící z oběžné dráhy Země a dění na Zemi řídí jeho pozemská matka, Panenka Marie. Později si to ale zřejmě rozmyslel a prohlásil, že Ježíš je on.

Kalil vodu byznysmenům?

Aby si ale neukousl příliš velký krajíc, k božství se nepřihlásil. Jen ze sebe udělal Troubu Boží. ,„Nejsem Bůh. A je velký omyl dívat se na Ježíše jako na Boha. Ale jsem živoucí slovo seslané naším Bohem Otcem. Cokoli chce Bůh říct, říká skrze mne,” prozradil Vissarion své velké tajemství v roce 2020 britskému listu Guardian.

Není jasné, co bude s „osiřelými“ věřícími, když jim odvedli mesiáše. (Možná založí zbrusu novou církev, stejně jako křestané po smrti Ježíše Krista, kdo ví.) Stejně tak je trochu záhadou, proč se úřady rozhodly jednat až a právě teď, když si přitom ruská církev na Sergeje stěžovala už léta. Podle ruských médií však může být důvod, proč se nakonec úřady k akci rozhoupaly, docela prostý - prý začal být trnem v oku místním byznysmenům.