Nepozornost se mohla stát osudovou a tragickou událostí. Senior s autem vyjížděl z domu, vjel ale do rybníka. Auto se začalo rychle potápět. Duchapřítomný Honza Svoboda muže vytáhl a zachránil. Stal se tak 201. Gentlemanem silnic.

Na 7. července do konce života nezapomene senior z fiatu a Honza Svoboda z obce Budíškovice na Jindřichohradecku. Starší muž (88) vyjížděl se svým autem z domu. Pravděpodobně nepozorností ale nacouval do návesního rybníka, který má u svého domu.

Vozidlo rychle zaplnila voda, začalo se tak potápět. Senior zůstal uvnitř uvězněný. Tou dobou byl na zahradě svého domu Jan Svoboda. Po chvilce zaslechl slabé volání o pomoc. Do toho se přidaly děti z blízké školky se slovy: „Pomoc, topí se.“

Na křik Honza zareagoval a vyběhl před branku, v tom viděl kus střechy zelené barvy, jak postupně mizí pod vodou. „Když jsem viděl vůz pod vodou, utíkal jsem zpět na dvůr, kde jsem vzal kus polystyrenu, který by se mi při záchraně mohl hodit, a běžel co nejrychleji na pomoc,“ vzpomíná Honza.

Rychle se proto vyzul a sundal si montérky. To byl velmi dobrý nápad, nasáknuté vodou by ho totiž mohlo oblečení táhnout ke dnu. Když skočil do rybníka, ponořil se k autu, které už sedělo na bahnitém dně.

Když našel dveře, otevřel je. „Nahmatal jsem tělo a snažil se ho co nejlépe chytit, mezitím jsem se musel opět nadechnout,“ popsal. Seniora se snažil vytáhnout ven, mezitím se bořil do bahna a polystyren mu uplaval. Nic nešlo jednoduše.

K místu se naštěstí seběhli kamarádi zachránce i se starými dveřmi, které hodili do rybníka na pomoc. Za ty se chytil a muže společně přitáhli ke břehu. Honza mezitím seniora přidržoval zezadu, aby ze dveří nesklouznul. Vše stále stěžovalo bahno, které je zpomalovalo.

Muže se nakonec podařilo dostat na břeh, kde si ho převzali záchranáři. Zachránce si za svůj čin vysloužil titul Gentleman silnic. „Záchrana života byla v tomto případě opět ukázkou toho, že mezi námi opravdu žijí stateční lidé, kteří se nebojí na úkor svého zdraví pomoci ostatním,“ uvedla ředitelka projektu Gentleman silnic Ivana Buriánková. „Ocenění je ve správných rukách,“ dodává.

Ocenění si převzal v září v Jindřichově Hradci od zástupce projektu a od Policie ČR. „Jsme pyšní na každého takto odvážného člověka z našeho kraje,“ říká plk. Ing. Josef Heš, ředitel Územního odboru Jindřichova Hradce. Jedná se již o 201. držitele titulu Gentleman silnic.