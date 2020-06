Tragická nehoda se stala v neděli u Červeného Hrádku! Střet dvou aut si vyžádal jeden lidský život. Žena zemřela po převozu do nemocnice.

U Červeného Hrádku na Jindřichohradecku se v neděli odpoledne střetla dvě osobní auta. Dvaapadesátiletá řidička jednoho z nich po převozu do nemocnice zemřela. Zraněný je i druhý řidič, který zřejmě vjel do protisměru, informovala mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. Nehoda se stala před 14:00 na silnici 407. Děsivá srážka autobusu s vlakem u Struhařova: Jeli jsme a najednou přišel náraz, popsal cestující

„Jindřichohradečtí dopravní policisté, kteří na místo nehody dorazili, zjistili, že pravděpodobně ve směru od Červeného Hrádku jel muž (narozený 1996) ve vozidle značky Octavia, z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde se čelně střetl s vozidlem značky Ford, které řídila žena (narozená 1968), jela ve směru od Hříšice," uvedla mluvčí.