Byl to nejhorší den jeho života. Když Terry White 25. března minulého roku viděl, že se na konci ulice u jeho domu v britském městě Minshull něco děje, rozhodl se, že se půjde podívat, jestli je vše v pořádku. Uviděl tam nabouraný Volkswagen Golf GTI a prázdné kolo, nápadně podobné tomu, které koupil svému čtrnáctiletému synovi Louisovi. Lékaři pak o kousek dál někoho oživovali. Už v tu chvíli měl špatný pocit, který se mu o pár vteřin později potvrdil.

Ženu v Letňanech přejel autobus! Při vystupování spadla do silnice, policie hledá svědky

Terry takto vylíčil své zážitky soudu, který rozhodoval o vině řidiče, jenž jeho syna srazil z kola, když jel téměř dvojnásobnou rychlostí, než která byla povolená v této oblasti. Louis vyvázl s velmi vážnými zraněními, řidič Mahammed Hussain (25) se nezranil vůbec. Bohužel, i přes snahy lékařů čtrnáctiletý chlapec zemřel v den svých patnáctých narozenin.

„Louis měl toho tolik na co se těšit. Nikdo nemůže pochopit, jaký dopad má ztráta dítěte, pokud ji neprožil. My to už také víme. Měli jsme tři kluky, chtěli spolu hrát v jednom týmu fotbal. Neustále doma truchlíme. Měli jsme pro něj tolik lásky a už mu ji nemůžeme dát,“ nechal se u soudu slyšet otec Terry krátce poté, co soudce Hussaina poslal na 4 roky za mříže.

Dojemné díky hasiči: „Jeho držení za ruku mi zachránilo život,“ popsala vážně zraněná (32) ze slisovaného auta

Muž, který za incident mohl, měl už v době nehody na kontě několik přestupků za rychlou jízdu. Auto, kterým boural, silný Golf GTI, koupil pět dní před incidentem od kamaráda. Podle svých slov zkoušel, jak jezdí. Řízení v obydlené oblasti však hrubě nezvládl. U soudu vyjádřil maximální lítost nad zmařením mladého života. Soud mu nakonec ještě přiřkl pětileté odebrání řidičského průkazu poté, co opustí vězení.