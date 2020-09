Strážci Krkonošského národního parku jsou nešťastni z toho, co se u nich v lesích děje. Podařilo se jim natočil partičku motorkářů, jak jezdí v lese. Ten svými gumy ničí. Není to přitom tak dávno, co za podobný přešlap padly astronomické pokuty.

„Rozmohl se nám tu takový nešvar," uvádějí ochránci české přírody. Natočili totiž skupinku motorkářů na terénních motorkách, jak se prohánějí chráněným lesem.

Incident v Krkonošském národním parku je z úterního odpoledne, došlo k němu nedaleko ceněné lokality Rennerovek. Po ničitelích teď správa parku pátrá. „Jejich mašiny i oblečení jsou dost charakteristické, proto bychom rádi požádali veřejnost o pomoc s identifikací těchto motorkářů,“ uvedli na Facebooku.

Video Motorkáři v národním parku. - KRNAP

Pokud má kdokoliv jakékoliv informace k osobám na videu, měl by to oznámit. „Pokud máte jakékoliv informace, které by pomohly identifikovat konkrétní osoby, tak budeme rádi (info do SZ, mailem na rdrahny@krnap.cz). Předem děkujeme,“ dodali. Na motorkách mají čísla, to by mohlo pomoci lidem při identifikaci.