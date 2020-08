„Lidí je tolik, že hledají další místa, kam vstoupit. Někteří lidé mají pocit, že v okamžiku, kdy skončí zábrana, si mohou dovolit úplně všechno. Nedochází jim, že jsou v klidovém území, kde nesmí vstupovat do volného terénu,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Neuvěřitelné množství lidí a obří fronty ukazují na sociálních sítích i návštěvníci.

Síť se na zimu bude sbalovat, když je sníh, poničení přírody nehrozí. Nejde o jediné opatření na ochranu tamní přírody. „V okamžiku, kdy někdo zákazy vstupu nebude respektovat, budeme rozdávat pokuty. Od prevence přecházíme k represi. Dosud jsme přestupky řešili domluvou, nyní už není důvod tolerovat porušování zákazu vstupu do volného terénu v klidovém území,“ řekl Drahný. Na místě mohou neukáznění návštěvníci hor dostat pokutu až 10 000 korun.

Průměrná denní návštěvnost vrcholu dosahuje 5000 lidí, hlavně o víkendech, když je pěkně, až dvojnásobek. Ministerstvo životního prostředí pověřilo Správu KRNAP, aby vytvořila mechanismus, jak situaci na Sněžce zklidnit. Jednou z možností by mohlo být zavedení časových bezplatných vstupenek na vrchol.

Krkonoše zažívají obří nápor turistů, na Sněžku míří tisíce lidí denně. | ČTK / Taneček David

„Na mechanismu a systému, jak by to mohlo fungovat, pracujeme. Je to na samém počátku, na podrobnosti je brzy. Tento způsob regulace by se mohl stát pilotním projektem pro podobně přetížené chráněné lokality v ČR,“ řekl Drahný.

KRNAP patří mezi turisticky nejzatíženější národní parky v Evropě a jeho návštěvnost stále roste. Například v roce 2018 park a jeho ochranné pásmo navštívilo 3,78 milionu lidí, kteří tam dohromady strávili 11,8 milionu dní.

