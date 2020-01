KRNAP zuří: Tahle partička na skútrech prý ničí Krkonoše a ohrožuje lyžaře

Správa Krkonošského národního parku jako každoročně bojuje proti neukázněným uživatelům sněžných skútrů, kteří mají pocit, že mohou jezdit všude tam, kde se jim to zlíbí. KRNAP teď zveřejnil video, na kterém je zachycena skupinka právě takových výtečníků.

Záběry z trvale umístěné kamery zveřejnila Správa Krkonošského národního parku na svých facebookových stránkách a přidala i popis toho, co partička na sněžných skútrech provádí.

Video: Tahle partička na sněžných skútrech prý ničí přírodu a ohrožuje lyžaře

Podle lidí z KRNAPU se v případě neukázněných uživatelů sněžných skútrů jedná o pravidelně se opakující jev. Podobných strojů na horách přibývá a s nimi se objevují problémy. Ne všichni totiž mají povolení k vjezdu do ochranné zóny národního parku.

Bohužel, podobné skupiny lidí nejenže ničí chráněnou přírodu, ale ohrožují i turisty, lyžaře nebo běžkaře, kteří do hor míří za aktivním odpočinkem. Jsou navíc i agresivní. „Minulý týden dokonce stejná parta frajerů vyhrožovala jedné z našich strážkyň přejetím,“ stojí v příspěvku KRNAPU.

Správci národního parku teď na základě videa prosí veřejnost o pomoc. Pokud by někdo věděl, o koho se jedná, měl by jim dát jasně najevo, co si o nich myslí. Případně kontaktovat policii.