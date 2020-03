Autem až do národního parku: Řidiči za vjezd do Krkonoš hrozí pokuta!

Autem až do chráněné oblasti: Řidiči za vjezd do KRNAP hrozí mastná pokuta! (Autor: Správa KRNAP)

Když v neděli objevili správci KRNAP malé SUV, nestačili se divit. Auto totiž bylo „zaparkované" v 1. zóně parku, což je nejpřísněji chráněná oblast.

„Na trase lyžařské cesty strážci zaregistrovali tento vůz, řešíme to jako přestupek. Zjišťujeme, kdo to byl a proč tam byl. Jezdit po upravených lyžařských trasách je bezohlednost. Je to místo, kam bez povolení nemáte právo vjet. Takové věci se bohužel stávají,“ uvedl pro iDnes.cz mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.