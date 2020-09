Svou smrt vysílal třiatřicetiletý muž na TikToku a Facebooku. Jeden z jeho přátel později napsal, že když to viděl snažil se k Ronniemu pomoci, bylo už však pozdě. „Nebyl jsem dost rychlý, pane bože, tak moc bych si přál se k němu dostat,“ uvedl přítel.

Mnoho lidem se také hrůzné video zobrazilo náhodně na TikToku a skutečně je vyděsilo. Uživatelé se poté na sociálních sítích důrazně varovali, aby neklikali na video, na němž vousatý muž s někým telefonuje. „Procházel jsem TikTok a najednou se objevilo video chlapa, který se zabil brokovnicí. Důrazně vás varuju, nedívejte se na to a nehledejte to, je to opravdu děsivé a krvavé. Ještě teď se třesu,“ popsal hrozný zážitek jeden z uživatelů na twitteru.

Mluvčí TikToku pro Daily Mirror uvedl, že se snaží odstranit hrozivé video a blokují všechny uživatele, kteří se snaží klip znovu na síť nahrát. „Oceňujeme také uživatele, kteří toto video nahlásili a varovali před ním ostatní a nijak se, z úcty k osobě zesnulého a jeho rodině, nezapojovali do jeho šíření na jakékoliv platformě,“ řekl mluvčí.

Podle nepotvrzených zpráv přišel Ronnie před svou smrtí o práci v automobilce a také se rozešel s přítelkyní, což mohlo vést k tragickému rozhodnutí vzít si život. McNutt byl také oblíbeným členem církve, místní kostel zveřejnil na facebooku smutnou vzpomínku na zesnulého Ronnieho. „Ronnie bude chybět všem, kdo ho znali a milovali. Byl velmi starostlivý, oddaný, loajální a spolehlivý. Věrně sloužil své církvi,“ stojí v příspěvku.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.