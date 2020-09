Opilý mladý řidič vjel na dálnici D3 do protisměru! Než ho našli, dvakrát boural

Opilec se hnal po dálnici D3 protisměrem, stihl dokonce nabourat i do svodidel. Policisté dálnici museli uzavřít. Než ale šoféra se 2 promile v krvi našli, stačil dvakrát havarovat.

Jihočeští policisté přijali v neděli oznámení o vozidle VW Passat, které jede po dálnici D3 směrem na Prahu ale v pruhu, který vede do Českých Budějovic.

„Na místo určení okamžitě vyrazili policisté místně příslušného chotovinského dálničního oddělení, dále pak táborští dopravní policisté a policisté místně přilehlých obvodních oddělení Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Sezimova Ústí a Tábora. Dálnici okamžitě uzavřeli a zkontrolovali uložené úseky,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav Doubek.

Vozidlo i s řidičem (27) se jim podařilo najít na 80. kilometru, tedy o deset kilometrů dál, kde ho viděli lidé. Za volantem sedel očividně opilý muž, opakovanou zkouškou mu naměřili bezmála dvě promile.

„Díky malému provozu v časných ranních hodinách žádné auto nenaboural. Zato však dvakrát havaroval do svodidel, a to na 83. a 84. kilometru. Dokázal to jak vpravo, tak vlevo ve směru své jízdy. Poškozením vozidla a svodidel způsobil, dle prvotního odhadu, souhrnnou škodu ve výši 120 000 korun“ doplnil Doubek.