Malou Evelyn Boswellovou (†15 měs.) z Tennessee viděli naposledy živou v prosinci 2019. Její matka Megan ale její zmizení nahlásila až v průběhu února. V březnu pak našel ostatky holčičky její dědeček v kůlně, která patřila právě Boswellové.

Vyšetřovatelé podle výsledků pitvy soudí, že holčička zemřela až v době, kdy byla nahlášena jako nezvěstná. Ačkoli se stále neví, jak Evelyn zemřela nebo co mohlo být motivem její vraždy, podle webu Mirror vyšetřovatelé mají za to, že ji její matka zanedbávala a posléze i zavraždila.

Hrdina z Ostrova, kde při požáru zemřela školačka (†12): Z ohně vytáhl pět kamarádů

Matka zatím žádný trest nedostala, konečný verdikt soud vysloví až v prosinci. Boswellová veškerá podezření odmítá a podle informací televize WCYB i sama navrhla, aby jí nasadili detektor lži. Mirror uvedl, že to provést nemohou, protože je žena opět těhotná, což se s testováním vylučuje.

Policie sdělila, že matčino vyprávění o událostech se s každým novým výslechem měnilo a mění. Verzí prý od února slyšeli už nespočet. Boswellová svými výpověďmi výrazně znesnadňovala vyšetřování.

Holčičku (3) unesl obrovský drak, létala 30 metrů nad hlavami vyděšených diváků!

To, že zmizení holčičky nenahlásila dřív, vysvětlovala tím, že věděla, kdo ji má, ale nechtěla je prý vyplašit, aby s dítětem neprchli. Přitom to ale prý byl někdo, komu ji dala na hlídání, když šla do práce, protože mu důvěřovala. „Pak zjistili, že se něco děje, a zmizeli,“ měla vypovědět žena.

Lidé na sociálních sítích se pozastavují nad lehkovážnými úsměvy, kterými mladá matka při televizních rozhovorech nešetřila, a celé její vystupování komentují tak, že takhle by se žádná skutečně truchlící a nevinná matka nikdy nechovala. Občas uroní slzu, ale to přisuzují pouhé snaze vypadat nešťastně.

Pokud se prokáže, že může za smrt malé Evelyn, Boswellovou by mohlo čekat doživotní vězení nebo dokonce výjimečný trest ve formě popravy.