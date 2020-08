V celých Vysokých Tatrách se nemluví o ničem jiném, než o ozbrojeném přepadení koliby na Štrbském Plese. Policie kvůli němu měla zatknout a obvinit syna známého kytaristy z kapely Drišľak. Slavný otec to ale popírá. Zatčený muž se ale už k činu přiznal.

Policejní zátah ve Vranově nad Topľou webu Pluska.sk potvrdili sousedé hudebníka Pavla Antuše, který žije v jednom z paneláků na tamním sídlišti 1. mája. „Mladíka našli u frajerky, kde se zdržoval. Tam ho policie zatkla, když vycházel z bytovky. Byli i za otcem, který bydlí v jiné části města spolu s malým synem,“ prohlásil nejmenovaný pár.

Otec zatloukal

Obviněného mladíka prý všichni moc dobře znají. „Byli jsme zaskočení, když jsme to slyšeli. Občas jsme ho tu viděli. Chodil navštěvovat otce a nevlastního bratra. Nikdy toho moc nenamluvil, jen pozdravil a utíkal k výtahu nebo pěšky po schodech, protože rodina bydlí na nejvyšším poschodí,“ dodali mladí manželé. Kytarista Pavol Antuš tato tvrzení ostře vyvrátil. Řidič z dodávky smrti přišel na pohřeb obětí! Zemřel v ní jeho syn (†11) a další děti (†6, †10, †11)

„Mí synové jsou jeden doma a druhý v zahraničí. Nevím, jakými informace disponujete,“ rozohnil se otec. Informaci o zadržení Pavola. A. se snažili redaktoři ověřit i v jednom ze sportovních center, kam chodí cvičit. Jeho personál nejdříve zatajil šéfa, ale ten se pak sám ozval. „Neslyšeli jste o tom, že policie nejednou zatkla nevinného člověka?“ řekl do telefonu. Víc ale neprozradil. Prý jen polemizoval nad tím, co by se mohlo stát.

Kytarista už v kapele nehraje

Sám Pavol Antuš už přitom prý ve skupině Drišľak nějaký čas nehraje. Z prvního manželství má syna a dceru. Z druhého má mladšího třináctiletého syna. Matkou dítětě by měla být účinkující v pěvecké soutěži SuperStar Lenka Kvaková - Kvaki. Má jít přitom o první soutěžící, která během vysílání otěhotněla. Poslední foto před smrtí: Při děsivé nehodě zemřeli čtyři chlapci (†6, †10, †11, †11) a Marián (†43)

K ozbrojené loupeži na Štrbském Plese došlo v neděli 23. srpna vpodvečer. Muž nejprve na zadním dvoře vzal třem zaměstnancům mobil, klíče od auta, zlaté řetízky a hodinky. Poté s nimi vešel dovnitř koliby, zatímco je ohrožoval zbraní. Tam bylo kromě personálu asi 60 hostů. Začal pálit do vzduchu a dožadoval se peněz. Následně sebral peněženku, kde bylo v přepočtu přes 26 tisíc korun.

Pavolovi hrozí až 12 let vězení

Během přepadení mluvil polsky a svědci si proto mysleli, že nejde o Slováka. Stopy pak ale přivedly strážce zákona do Vranova nad Topľou. „Pokud muži prokážou vinu, hrozí mu trest odnětí svobody na 7 až 12 let,“ uvedla prešovská krajská policejní mluvčí Jana Ligdayová. Muže dopadla policie na základu kamerového záznamu, na němž nasedá do auta s vranovskou SPZ. Vozidlo nebylo jeho, ale z půjčovny. Tvář Ivana (†22), který vraždil ve škole: Šikanovali ho kvůli rozštěpu, řekl spolužák

Zadržený Pavol A. byl v pátek předveden před popradský soud. „Klient se před soudem ke skutku v plné míře přiznal a olitoval ho,“ řekl Novému Času jeho prominentní advokát Tibor Bašista. Soud muže poslal do vazby. K zoufalému činu ho podle informací webu dohnaly dluhy. Jde prý o vášnivého hráče. Soud s ním bude i nadále pokračovat...