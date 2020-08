Minulou neděli v noci vtrhl do koliby u Štrbského plesa muž (29) a několikrát vystřelil v podniku plném lidí. Následně si vzal podle serveru Pluska.sk více než tisíc eur. Právě výstřelem chtěl prý obsluhu donutit k vydání peněz. Holčičku (†12) uvěznily ve skateparku plameny: Cesta z ohnivého pekla byla široká 30 cm

Policii podezřelý unikal dva dny, poté byl ale zatčen. Následně putoval nezaměstnaný muž k soudu v Popradu, kde se projednávalo uvalení vazby. Po zhruba dvou hodinách vyšel ven s rukama v poutech a se zakrytým obličejem.

Teď prý lituje

„Klient řekl, že šlo o zkratkovité jednání a omluvil se všem poškozeným. Je mu to velmi líto, takže to přijal takhle zodpovědně,“ řekl serveru Pluska.sk právní zástupce obviněného Tibor Bašista. Muž byl nakonec vzat do vazby. Server dále uvedl, že za činem prý stály jeho dluhy a hráčská vášeň. Tato 19týdenní holčička žila jen pár minut. Fotky z porodnice vám vezmou dech

„Obviněný byl soudcem pro přípravné jednání OS Poprad vzat do vazby na základě důvodné obavy, že by mohl pokračovat v trestné činnosti,“ uvedla mluvčí prešovského soudu Ivana Petrufová.

Syn známého hudebníka