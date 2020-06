Ústecký krajský soud poslal ve čtvrtek zatím nepravomocně do vězení Litevce, kteří v klenotnictví v Teplicích údajně odcizili luxusní hodinky za sedm milionů korun. Organizátorovi, uprchlému Dominykasu P., a dalšímu obžalovanému uložil trest za zločin loupeže 11,5 roku vězení. Další obžalovaný dostal osm let odnětí svobody, dva si vyslechli trest šesti let vězení.

Loupež se odehrála ve zlatnictví v centru Teplic 17. prosince 2018. Dva lupiči v parukách vstoupili do obchodu, nastříkali prodavačce do obličeje sprej, vytáhli maketu pistole, ženu povalili na zem a spoutali ji. Další dva vešli do zadních prostor, kde spoutali další prodavačku, majitele a jednoho zákazníka. Jeden z obžalovaných jim nastříkal do očí slzotvorný sprej.

Pak vypáčili sekerami a páčidly vitríny a vzali luxusní hodinky, například značek Omega, Breitling či Tag Heuer. Odcizili i 135.000 korun v hotovosti. Loupež podle obžaloby naplánoval Dominykas P., který u přepadení nebyl.

Souzení podle obžaloby způsobili škodu přes sedm milionů korun. Jedna z prodavaček v klenotnictví dodnes trpí psychickými problémy a skončila v invalidním důchodu.

Policie muže zadržela méně než 24 hodin po loupeži. Podstatnou část lupu policisté objevili v autě, jež zastavili krátce po činu na polsko-litevské hranici. Ve voze jeli dva Litevci. Jednoho z nich policisté zadrželi a později vydali do České republiky, jeho případ se projednává zvlášť. Druhého pustili, protože uvěřili, že je stopař. Souzen je jako uprchlý.

Muži jsou souzeni jako organizovaná skupina. Všechny soud vyhostil z České republiky na deset let, navíc musí zaplatit poškozeným téměř 1,5 milionu korun. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní si buď ponechali lhůtu nebo se odvolali.

„Bylo prokázáno, že všichni obžalovaní se do České republiky dostavili pouze za účelem spáchání této loupeže, proto soudu navrhuji jim udělit také trest vyhoštění,“ řekla dnes státní zástupkyně Lenka Pastyříková. Vyhoštění začne platit, až budou muži propuštěni z vězení.