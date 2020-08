V pondělí 14. ledna 2019 Naděžda odešla z domu ve slovenských Rusovcích. Od té doby ji nikdo neviděl a nikdo zřejmě neví, kde je, nebo jestli je vůbec naživu. Její manžel Ľuboš stále doufá, že se mu milovaná žena vrátí, stejně tak i jejich tři děti. Pohřeb obětí bohumínského žháře: Žaneta se nemohla rozloučit s mrtvými dcerami!

„Naďko, kde jsi? Už nevím, co ještě udělat, abych tě našel. Už se konečně vrať, chybíš nám velmi… Prosím,“ napsal na facebooku smutný manžel. Podle něj není možné, aby za více než rok po sobě nezanechala jedinou stopu. „Je to bez tebe těžké,“ dodal.

Měla deprese

Proč Naděžda z domova odešla, je doteď nejasné. Podle Ľuboše trpěla poporodními depresemi. „Narodila se nám dcerka a manželka měla poporodní depresi, byla pod dohledem psychiatričky, ale asi to podcenila… Tři měsíce jsme se u ní střídali, aby nebyla sama,“ popsal.

