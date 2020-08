Středočeští policisté vyšetřuje vraždu v Mladé Boleslavi. Po hádce muž (43) vzal do ruky kuchyňský nůž a druhého muže několikrát bodl! Ten na místě zemřel. Obviněný byl jednou trestaný za pokus vraždy.

K vraždě došlo v neděli brzy ráno. Dva muži nejprve navštívili diskotéku, kde popíjeli alkohol. Později se nepohodli a došlo mezi nimi k hádce a následnému fyzickému napadení. Mladší (43) z dvojice pak vzal do ruky kuchyňský nůž a zaútočil na staršího muže (†54). Spolubydlícího opakovaně napadl.

„Zranění, která mu tím způsobil, byla tak vážná, že jim přímo na místě podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Kriminalisté následně útočícího muže obvinili z vraždy, v současné době je v cele.

„Současně byl dnešního podán podnět krajskému státnímu zástupci na uvalení vazby obviněného muže, a to z důvodu, aby se případně nevyhýbal trestnímu stíhání a nepůsobil na nevyslechnuté osoby," dodala Suchánková. V případě, že se muži vražda prokáže, hrozí mu trest od 15 do 20 let, případně i výjimečný trest.

„Vyšetřování násilného skutku i jeho okolnosti stále probíhá, dnešního dne bude také rozhodnuto o vzetí obviněného do vazby. Obviněný muž byl v minulosti za obdobný trestný čin, kvalifikovaný jako vražda ve stadiu pokusu, odsouzen rozsudkem Krajského soudu v Praze k sedmi letům odnětí svobody. Z výkonu trestu byl propuštěn v listopadu 2015,“ zakončila Suchánková.