Donald Trump (74) vyhrál v prezidentských volbách i díky slibu, že zarazí nelegální migraci z Latinské Ameriky – a že na hranici postaví »úžasnou skvělou zeď«. Kongresmani ale odmítli dát na stavbu zdi peníze. Brian Kolfage proto vypsal sbírku.

Docela rychle uspěl, statisíce lidí poslaly v přepočtu 551 milionů korun. A začalo se skutečně stavět – ovšem zatím vyrostly jen dva úseky v Texasu, podél řeky Rio Grande, dohromady pár kilometrů.

Praní a odklánění

Kolfage sliboval dárcům, že se angažuje jako dobrovolník a zcela bez nároku na odměnu, jenže slib začal porušovat, říká newyorská prokuratura. Najal protřelého šíbra Bannona (vlivný ultrakonzervativec, někdejší šéfstratég Trumpovy kampaně, později vyhozený po při kolem KLDR) a ten už věděl, jak peníze »odklánět«.

Založil nadaci a další fi rmičku a sbírka najednou začala proplácet různé podezřelé faktury. „Obžalovaní se tajně domluvili na převodu statisíců dolarů Kolfageovi, který je použil na financování svého okázalého životního stylu,“ uvedla prokurátorka Audrey Straussová. Spis hovoří mj. o plastických operacích, dluzích na kreditce či renovaci domu...

Kolfage si vzal přes 7,7 milionu Kč, Bannon dokonce přes 22 milionů! Spolu s dalšími dvěma muži jsou obžalováni z fi nančního spiknutí a praní špinavých peněz, dohromady to může být pro každého až 40 let vězení.

Padouch, nebo hrdina?

Brian Kolfage je dekorovaný válečný veterán a invalida. V Iráku roku 2004 přišel po zásahu raketou o ruku a obě nohy. Přesto vypadá, že vede šťastný život: aspoň z Instagramu to vypadá, že si pořád jen užívá na jachtě za 13 milionů korun s překrásnou chotí Ashley (33) a dvěma dětmi. Právě Ashley inkasovala některé z odkloněných peněz, na faktuře stálo »média«. Bývalá servírka se teď živí pózováním v bikinách na internetových médiích Instagram a TikTok a chlubí se jachtou, šperky, luxusním range roverem nebo golfovým vozítkem, které podle prokuratury fi covali právě důvěřiví dárci.

Zatčení na jachtě čínského miliardáře