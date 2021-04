Téměř 18 měsíců se vleklo vyšetřování údajného vypuštění exkrementů v chorvatském přístavu Komiža do moře z jachty brněnského podnikatele Josefa Jereše (60). Teď je jasno! Svědek, který podnikatele osočil, si všechno vymyslel! Chorvaté přitom kvůli tomu nenechali na Češích nit suchou.

Aféru spustil v srpnu 2019 Andro Županič, který plovoucí fekálie nafotil v přístavu poblíž jachty LizMary, která patří brněnskému podnikateli Josefu Jerešovi. Vše zveřejnil na sociálních sítích a fotky prodal do novin.

Okamžitě se spustila lavina ostrých útoků nejen na majitele luxusní jachty, ale i na české turisty. Těm se dostalo nelichotivého označení „paštikáři."

„Chorvatsko je mým druhým domovem, plavím se v Jaderském moři od roku 1997, mám tam řadu přátel. Falešné obvinění poškodilo nejen mne osobně,“ reagoval majitel jachty Josef Jereš.

Špatná strana

Vyšetřování chorvatského ministerstva moře a dopravy nyní brněnského podnikatele očistilo. „Svědek připustil, že to byla jen jeho domněnka, že šlo o loď LizMary. Ve zprávě se také uvádí, že v době incidentu vrcholí turistická sezóna, během které do přístavu míří větší počet plavidel, což by mohlo být potenciálním zdrojem znečištění, které svědek zpozoroval,“ citoval Jereš klíčovou pasáž ve zprávě ministerstva.

délka: 02:35.10 Video Josef Jereš v srpnu 2019 v reakci na obvinění TV Blesk Zdeněk Matyáš

Splašky se objevily vpravo vzadu za lodí, výpust pro vyprázdnění zásobníku je ale na jeho jachtě na levé straně uprostřed. „Navíc je vybavená drtičem, který nedovolí vypustit do moře větší kusy exkrementu a toaletního papíru tak, jak je vidět na fotce,“ podtrhl Jereš.

Skandál pozorně sledovalo i české velvyslanectví v Záhřebu. „Jsme potěšeni, že se nepříjemná záležitost vyjasnila,“ reagoval za zastupitelský úřad Pavel Duchoň.

Žádá veřejnou omluvu

Tečkou za případem je pro Jereše omluva chorvatského občana, který jej křivě obvinil. „Žádné peníze vám zcela nevrátí dobré jméno. Budu usilovat o maximální nápravu formou omluvy na náklady oznamovatele v médiích v Chorvatsku i Česku, která uvede na pravou míru „fekální“ případ. Už jen proto, že my Češi přece nejsme žádní paštikáři,“ říká Jereš.

Kdo je Josef Jereš

Brněnský podnikatel, který začínal prodejem rychlého občerstvení při fotbalových a hokejových zápasech. Je vlastníkem společnosti Jerex, která má smlouvu s ŘSD na odtahové služby na dálnicích D1 a D2 na jižní Moravě.

V Ostrovačicích vybudoval Truckcentrum s kompletními službami pro řidiče kamionů, jediné svého druhu v Česku. Je jedním ze sponzorů hokejové Komety.