V noci na pátek se sousedé v jednom z paneláků v Myjavě moc nevyspali. Odehrálo se tam drama, které skončilo smrtí muže (†49) a velmi vážným zraněním jeho manželky (35). Miroslav a Lenka se přitom podle svého facebooku jevili jako poměrně harmonický pár - jen několik hodin před tragédií se společně fotili před Čachtickým hradem a fotky pověsili na internet, napsal deník Nový Čas.

Svědkyně vypověděla, že se všeobecně ví, že Miroslav měl v poslední době psychické potíže, uvedl web Noviny.sk. Muž byl dokonce i na léčení, ze kterého ale byl propuštěn jako zdravý. Proč jednal, jak jednal, zatím nikdo nedovede říct. Jisté je, že sousedy kolem 11. hodiny zalarmoval zoufalý křik nebohé Lenky.

Jedna ze sousedek začala bušit na dveře bytu. Lenka i přes několik bodných ran, které jí právě manžel uštědřil, dokázala s vypětím všech sil otevřít dveře a dostat se na chodbu. A vyděšení sousedé jí začali okamžitě pomáhat.

Manžel se zabouchl v bytě. Někdo ze sousedů zavolal záchranku, jiný policii, sousedka se Lence zatím snažila zastavit krvácení papírovými kapesníčky. Krve bylo plno v bytě i na chodbě - ženu manžel zasáhl minimálně třikrát, do krku, do nohy a pod rameno. Po příchodu policie zpanikařil nebo se nechtěl vydat do rukou zákona, a vyskočil z okna. Bydleli v 5. patře - zemřel po převozu do nemocnice.

Pobodaná Lenka je v kritickém stavu v péči lékařů a bojuje o život. Spolu s manželským párem byl v domácnosti i malý chlapec (2), kterému se ale naštěstí během běsnění otce nic nestalo. Pro všechny případy byl převezen na pozorování na dětské oddělení.