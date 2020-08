Ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní hořel v obci Hrobce na Litoměřicku oblíbený venkovní bar Tropicana, který leží přímo u řeky Labe. Ještě v úterý bar lákal návštěvníky na příjemné posezení u vody, ve čtvrtek však majitelé přišli o velkou část svého zařízení. Za útokem údajně stojí žhář, situace je o to smutnější, že zařízení nehořelo poprvé.

„Vzduch se nám krásně ochladil a my pro vás máme otevřeno. Doražte na drink,“ napsali provozovatelé zařízení na facebookové stránce v úterý odpoledne. O dva dny později už přišel mnohem smutnější příspěvek. „Děkujeme neznámému žháři za ranní budíček,“ stálo v komentáři doprovázejícím mnoho fotek požárem zničeného zařízení.

Zda za útokem skutečně stál žhář však policie zatím nepotvrdila. „Mohu zatím uvést pouze to, že jsme ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní přijali oznámení o požáru v obci Hrobce na Litoměřicku. Při požáru nedošlo ke zranění a okolnosti jeho vzniku zatím vyšetřujeme,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.

Majitelka podniku však řekla Blesku, že hasiči jim hned v noci potvrdili, že jde o žhářský útok. Nejde o první zřejmě úmysleně založený požár zařízení. „Už se nám to stalo před třemi lety, tenkrát to ale byly malé škody, takže se nám podařilo znovu otevřít,“ uvedla našťastná žena.

„Můj manžel hodně věří v to, že znovu otevřeme, já ale teda nevím. Já jsem to tam ale neviděla vyklizené, musela jsem se jet uklidnit do práce, takže vážně nevím,“ dodala. Na stránkách baru však stojí optimistické vyjádření. „My se ale nevzdáme, Tropicanu nic nezastaví.“

Mnoho návštěvníků zařízení vyjádřilo majitelům podporu. „To je hrůza. Doufám,že to žháře najdou,“ napsala uživatelka Lenka, která zároveň nabídla pomoc. „Vůbec se mi nechce věřit, že by tohle někdo udělal schválně,“ podivila se paní Ludmila.

Návštěvnice Veronika odcházela z baru jenom chvíli před útokem. „Ze středy na čtvrtek jsem tam zrovna byla jako poslední,“ řekla Blesku. „V půl jsem odešla a chvíli na to asi začalo,“ dodala.