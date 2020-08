Sídlo se nachází ve čtvrti Faubourg Saint-Germain, v níž žijí lidé, kteří rozhodně nemají hluboko do kapsy. Od počátku 80. let byl komplex opuštěn a chátral. Když se letos v lednu dostal do aukce, ukázalo se, že je o něj stále velký zájem. Nakonec byl vydražen za téměř 918 milionů korun. Sedm let od vraždy Moniky (†36) a Klárky (†8) Kramných: O hroby se starají znepřátelené rodiny

To je šestkrát více, než byla jeho vyvolávací cena. Tím, kdo ho získal, je investiční bankéř Jean-Bernard Lafonta. Ten také zaplatil nemalou sumu za renovaci sídla o rozměrech téměř 1600 metrů čtverečních. Jenže 26. února přišel šok. Dělníci objevili pod prkny a sutinami lidskou mrtvolu.

Mrtvolu v sídle nikdo nečekal

„Všichni byli zdrcení, když se dozvěděli, že tam tělo bylo tak dlouho bez toho, abychom o tom věděli. Těsně před karanténou v únoru šly práce dobře. Náklaďáky plné sutin odjížděly z místa každý den. Poté se náhle vše zastavilo," řekla listu Le Parisien Sabine Lebretonová, která dbala na zachování sídla.

Policie začala po ohledání těla s vyšetřováním vraždy. Na kostech nebožtíka totiž byla patrná stopa po bodnutí nožem. Strážci zákona pak podle dokladů identifikovali mrtvého, kterým je Jean-Pierre Renaud. Šlo o pobudu a alkoholika. „Byl to někdo bez trvalého bydliště a pijan,“ prozradil policejní zdroj.

