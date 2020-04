22. duben si spousta lidí spojuje s Dnem Země. Poprvé byl slaven právě 22. dubna roku 1970 v San Francisku - aktivista John McConnell volal po vzniku mezinárodního Dne Země a v rámci své snahy vytvořil i neoficiální vlajku Země. S populárním dnem se ale nese i jedna tragédie. Před 51 lety zemřel Jan Palach: Spálené oči i rty, popáleniny měl tak hluboké, že místy necítil bolest

S obrovskou tragédií si lidé spojují jméno Ira Einhorn. Zúčastnil se první akce Den Země a v roce 1970 prohlásil, že byl nápomocen při vytváření a zahajování akce. Organizátoři ale tuto skutečnost zpochybňovali. Byl charismatickou a okouzlující osobností, kázal mír a lásku - pro mnoho lidí byl guru hnutí hippies.

Zároveň z něj ale šel strach, byl to svalnatý muž s plnovousem a elektricky modrýma očima. The New York Times napsali, že škrtil ženu tak dlouho, dokud neupadla do bezvědomí.

Zmizela beze stopy

Einhorn, v němčině slovo znamená jednorožec, je známý především kvůli vraždě. Říkalo se mu proto také „jednorožec zabiják“. V roce 1972 se seznámil s Holly Madduxovou a rychle se dali dohromady. O pět let později ho Holly opustila, mohlo za to částečné naléhání rodičů, kteří Einhorna nikdy neměli rádi a považovali ho za tyrana. Rozchod ho ale rozzuřil.

Do bytu ve Philadephii, kde společně bydleli, se Holly 9. září roku 1977 vrátila, aby si vyzvedla věci. Einhorn vyhrožoval, že její věci vyhodí. Od Einhorna se ale nikdy nevrátila, osudného 9. září beze stopy zmizela. Bylo jí tehdy 30 let. Ira uvedl, že měla zmizet po cestě do obchodu a jakoukoliv spojitost se zmizením popřel.

Ležela ve skříni

Alibi, kterými se Einhorn bránil, přišlo vniveč. Sousedé si začali stěžovat na nesnesitelný zápach, který měl vycházet z bytu aktivisty. To vzbudilo podezření a policie se rozhodla, že byl prohledá.

Osmnáct měsíců od zmizení Holly bylo nalezeno její tělo. U Einhorna v kufru ve skříni v rozkládajícím se stavu. Bylo v zaházeno polystyrenem, všude kolem byly osvěžovače vzduchu. Policisté měli po nalezení těla říct: „Vypadá to, že jsme našli Holly.“ „Našli jste, co jste našli,“ odpověděl údajně Einhorn. Žena měla mít podle The New York Times na šesti místech roztříštěnou lebku.

Za vraždu ale tehdy nešel sedět, jeho právník Arien Specter vyjednal u soudu kauci, která činila 40 000 dolarů. A z vazby byl nakonec propuštěn, a to díky Phyllisu Labmertovi, který zaplatil deset procent z požadované částky. Einhorn měl Labmerta přesvědčit, aby ho finančně podpořil.

Utekl do Evropy

Roku 1981 se měl s Einhornem konat proces. Těsně před začátkem ale utekl do Evropy, kde žil 17 let, a dokonce se i oženil. V USA byl Einhorn odsouzen v nepřítomnosti na doživotí za vraždu Holly.

V roce 1997 byl usvědčený vrah zadržen ve francouzském měste Champagne – Mouton, kde žil pod jménem Eugène Mallon. Jeho vydání ale trvalo několik dlouhých let. Dle tehdejší smlouvy mezi Francií a Spojenými státy může být vydání odmítnuto, toho Einhorn využil.

Aby mohl být vrah vydán, požadovala Francie druhý soudní proces, při kterém se bude moci Einhorn bránit. V roce 2001 byl po dlouhých 20 letech vydán zpět do Philadelphie. U soudu řekl, že Holly byla zavražděna agenty CIA. Důvodem mělo být to, že Einhorn „věděl příliš mnoho" a chtěli se ho zbavit.

Tentokrát už opravdu

Soud s Einhornem trval měsíc, 17. října 2002 ho po dvouhodinovém jednání porota odsoudila k doživotnímu trestu bez možnosti podmínečného propuštění. Svůj trest vykonával ve dvou zařízeních.