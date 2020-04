Viktor tragicky zemřel v Polsku: Po několikatýdenním boji se jeho tělo dostalo do Česka!

Na začátku dubna odjel jako vždy Viktor D. do Polska, odkud do Česka převážel balíky sena so výtopny v Kutné Hoře. Tam ale nedorazil, v Polsku ho údajně zavalil balík a on na místě tragicky zahynul. Viktora v Polsku zabily balíky slámy: Kvůli koronaviru nechtějí vydat jeho tělo manželce!

Místo Viktora do domu tak dorazila policie, která musela rodině oznámit smutnou zprávu. V den, kdy Viktor zemřel, měl v práci končit a nastoupit do nové práce. „Bohužel k tomu již nedošlo, při nakládání došlo k nehodě a zatím z nezjištěných příčin zemřel pod balíky,“ napsala tehdy na Facebook manželka muže.

Viktor byl otcem dvou holčiček, Barušky a Meisniky, doma měl ještě hospodářství s koňmi. „Asi nikdo, kdo si tímhle neprošel, nemůže pochopit ten pocit bezmoci, který vás svírá,“ popsala své pocity jeho žena.

Žena a dvě dcery ale měly jeden problém! Polsko nechtělo Viktorovo tělo vydat. „Můj manžel stále ještě není doma, nemohla jsem nechat ani vystavit parte a důstojně ho pohřbít, Polsko totiž odmítá manžela vydat zpět a pokud budou zavřené hranice, tak to ani nehodlají učinit,“ uvedla minulý týden na Facebooku. Polsko ženě nabídlo, že muže zpopelní, to ale razantně odmítla. Hasič Jaroslav tragicky zemřel: Zbyl po něm roční syn, manželka poslala známým vzkaz

Těžký boj

Polsko totiž vůbec nepočítalo s tím, že by nějaké tělo vydávalo. Začalo tak složité a namáhavé jednání s naším severovýchodním sousedem. „Mohu říct, že polská legislativa vůbec nepočítala s repatriací těla, proto z počátku odmítala udělit výjimku k souhlasu k převozu, a to i přes argumenty které jsme předkládali skrze mezinárodní práva. Jednali jsme na všech možných úrovních, od té oblastní, kde se začíná, přes to, že jsme posílali na polské ministerstvo zahraničních věcí nótu,“ uvedla pro Blesk mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová.

Vše bylo ale marné. Do věci se museli vložit náměstci a nakonec i samotný ministr zahraničí Tomáš Petříček. Grázl z BMW, který zabil Marušku (†21), jde předčasně z basy. Zbytek trestu si odsedí doma!

Povedlo se!

Nakonec se ale povedlo a Polsko polevilo. „Polsko se následně rozhodlo ke změně vládního nařízení,“ dodala Štíchová. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky se tragickou událostí intenzivně zabývalo od doby, co se na ně obrátila rodina.