Viktora v Polsku zabily balíky slámy: Kvůli koronaviru nechtějí vydat jeho tělo manželce!

Ve čtvrtek 9. dubna odjel Viktor D. pro náklad do města Swidnice v Polsku, pravidelně tam jezdil pro balíky slámy, které pak převážel do výtopny v Kutné Hoře. V den, kdy zemřel, měl v práci končit! „Ten den měl odevzdat i kamion a od úterý po Velikonocích nastoupit do nové práce. Bohužel k tomu již nedošlo, při nakládání došlo k nehodě a zatím z nezjištěných příčin zemřel pod balíky," napsala na facebooku manželka.

Doma na Viktora čekaly dvě holčičky, Baruška a Meisinka, dál pak ještě hospodářství s koňmi. „Asi nikdo, kdo si tímhle neprošel, nemůže pochopit ten pocit bezmoci, který vás svírá,“ popisuje své pocity.

Polsko nechce vydat tělo!

Od nehody už ale uteklo několik dní a Laďka svého muže stále nemá doma! „Můj manžel stále ještě není doma, nemohla jsem nechat ani vystavit parte a důstojně ho pohřbít, Polsko totiž odmítá manžela vydat zpět a pokud budou zavřené hranice, tak to ani nehodlají účinit,“ píše.

Nehoda se podle ní stala jen 70 kilometrů od hranic! Aby svého muže dostala zpět do Česka, rozhodla se kontaktovat Ministerstvo zahraničí a velvyslanectví v Polsku. Zatím ale bez výsledků. „O možnost repatriovat tělo českého občana zpět do vlasti jsme ve středu žádali nótou polskou stranu, jde o humanitární případ bez rizika přenosu nákazy. Poukazovali jsme na to, že jde o tragickou událost, a na zájem rodiny. Mrzí nás, že se zatím nepodařilo na polské straně záležitost vyřešit, budeme na Polsko dále apelovat," uvedla pro Blesk mluvčí Ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

„Proto prosím o sdílení, jestli je mezi Vámi někdo, kdokoliv, kdo může tento můj výplod dostat do Polska, aby si uvědomili, že to není jen tělo, že to byl něčí manžel, syn a kamarád, že nikdy nikomu neublížil a každému pomáhal a že si zaslouží vrátit se domů,“ prosí Laďka.