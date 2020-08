Rodinná oslava se v sobotu v podvečer proměnila v šílené drama, na jehož konci vyhasly lidské životy. „Viděla jsem pět lidí, jak postupně vyskočili z okna. Je to tragédie a nechtěla bych, aby tohle ještě někdy někdo zažil,“ řekla sousedka Karin Šipková.

Jednali instinktivně, říká psycholog

Co vedlo oběti, aby se vrhly z jedenáctého patra, ačkoli pád z takové výšky neměly šanci přežít? „Tu hrůzu si skutečně nikdo neumíme představit,“ přiznal pro Blesk.cz psycholog Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl. Oběti tam podle něj v osudnou chvíli skutečně velmi trpěly.

„Je tam obrovský strach z bolesti, začnete se chovat jako zvíře. Snažíte se za každou cenu utéci, a když není možný únik dveřmi, tak tedy oknem,“ vysvětluje psycholog. „Ti lidé už byli v takovém transu, že jednali pouze instinktivně, a bohužel byli moc vysoko,“ popisuje okamžiky těsně před smrtí. „V tu chvíli vůbec nepřemýšlíte, zvláště pokud už i cítíte bolest,“ dodává Kulhánek a popsal svou vlastní hrůznou zkušenost s požárem.

Když studoval, zažil požár v obchodním domě, kde byl na brigádě. „Oheň se rozšířil ventilací a hasiči nás vyváděli dolů z budovy po schodech. Nemohli jsme dýchat, oheň jsme neviděli, všude ale byl kouř. Byl tam obrovský strach a panika, člověk se bojí, že umře. Navíc se bojíte, že začnete hořet,“ vybavuje si dodnes sugestivní vzpomínky Kulhánek.

Alkohol není polehčující okolnost

Otec jedné z obětí, Zdeněk (54), byl v pondělí obviněn z vraždy a hrozí mu i doživotí. Podle svědků se jednalo o psychopatického člověka, který se rád napil. „Byl to agresivní a velice nepříjemný člověk, se kterým byly jen potíže. Policie, záchranka, to tu bylo běžné. On pil alkohol jako sodovku,“ vzpomíná na Zdeňka jeden ze svědků.

Alkohol svou roli sehrál i v tomto případě. „Alkohol výrazně prohlubuje agresivní sklony. Ale takový člověk je pořád zodpovědný za své činy a pořád je svéprávný. Není to ani náznakem polehčující okolnost,“ řekl ke žháři Kulhánek. „Pokud si navíc přinesl hořlavinu s sebou, tak je to závažnější, než kdyby použil něco, co měl v tu chvíli po ruce, protože je vidět, že to byl promyšlený čin,“ popsal odborník.

Pomohl by speciální kurz?

Je něco, co by obecně mohlo pomoci v případě podobného útoku? Jak se zachovat a přežít? „Říkat lidem, aby v takové situaci nepanikařili, je nesmysl. Dovedu si ale představit, že by v domech podobného typu existoval pro obyvatele kurz psychologie při požáru,“ soudí Kulhánek a připomíná, že máme kurzy první pomoci, řešíme, jak se chovat při autonehodách, ale osvěta, jak se chovat při požáru takto vysokého domu, podle něj spíše chybí. „Každý byt by také měl mít svůj příruční hasicí přístroj,“ dodává.

