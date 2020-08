„S lítostí Vám oznamuji, že dne 5. 8. 2020 vyhasly dva mladé životy. Opustil nás Samík Moulis a Leo Vrubl. Samíku, budeš nám moc chybět. Miluji tě,“ uveřejnila na sociálních sítích maminka nešťastného hocha. „Utopili se. Zítra budou hledat potápěči a psovodi těla. Kluci neutekli. Na břehu zůstaly pantofle, ručník a Samkovy hodinky,“ napsala ještě poté, co ji přátelé utěšovali, že naděje umírá poslední.

Policie nicméně stále v tu chvíli vedla oba mladíky jako pohřešované a pátrání po nich neukončila. I policisté už ale připustili, že pravděpodobnost šťastného výsledku jejich snažení je patrně jen malá. „V současné chvíli se přikláníme k možnosti, že bohužel došlo k utonutí chlapců, ale samozřejmě se pátrá dál,“ uvedla pro televizi Nova Kateřina Dlouhá z kriminální policie Kutná Hora.

Pátrací akce pokračuje

Zprávu o údajném úmrtí ze sociální sítě nakonec zmizela a pátrání podle policie i nadále pokračuje. Chapce hledají opět potápěči a také psovod, zatím ale nikoho nenašli, řekla ČTK kolem 13:30 policejní mluvčí Michaela Richterová.

„Do dnešní pátrací akce, která začala v dopoledních hodinách, byli povolání policisté z poříčního oddělení Labe a psovod se speciálně vycvičeným psem z hlavního města Prahy. Propátrávají řeku od místa, kde byli chlapci viděni naposledy, až k Českému Šternberku," uvedla mluvčí.

Myslete na nejhorší, řekla mi policie

Matka jednoho z chlapců prostřednictvím sociální sítě v sobotu ráno vysvětlila celou situaci: „Ke včerejšímu příspěvku který jsem napsala. Chci napsat, že mi policie řekla že mam myslet na to nejhorší. Napsala jsem tam ten odkaz, ale jsem psychicky i fyzicky vyčerpaná. A myslela jsem na to nejhorší. Kluci šli do vody když tam byl silný průtok vody a těla se nešla. Omlouvám se myslím, že většina lidí mě zná. Psychicky to nezvládám. Pořád si říkám že Samko příjde a řekne mamčo jsem doma. Byla bych nejštastnější mamka pod sluncem kdybych Samka mohla obejmout."

Samuel (15) a Leoš (16) se podle slov svého kamaráda měli jít ve středu koupat do řeky Sázavy a od té doby jsou nezvěstní. Do pátrání po nich se zapojil vrtulník s termovizí i říční záchranáři. Jejich mnohahodinové úsilí bylo však neúspěšné. Pokračovalo i v pátek a v sobotu.