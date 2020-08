Zpět

na

Soukromé, i intimní fotky, ale i hesla do e-mailů a sociálních sítí kradl ve velkém čilý počítačový pirát (30) z Českolipska. Dělal to prý ze zvědavosti a kvůli adrenalinu. Ukradené fotky pak rozmisťoval na erotické stránky, a to i když se jednalo o děti do 15 let! Vypátrali ho policisté z Karviné.