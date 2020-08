Policisté podle mluvčího vozidlo pronásledovali a snažili se ho zastavit. Řidič osobního automobilu však na opakované výzvy k zastavení nereagoval a pokračoval dále v agresivní jízdě, během níž ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu.

Policie muži pohrozila namířenou střelnou zbraní, řidič na to reagoval tak, že úmyslně narazil do pravého boku služebního automobilu, řekl Kopřiva. Policista poté autu prostřelil zadní pneumatiku, ani to ho ale nezastavilo. Nakonec se museli pronásledovatelé uchýlit k drsnému manévru a muže zastavit za použití ochranného rámu.

Uprchlý vězeň se podrobil orientačnímu testu na přítomnost návykových látek, který vyšel s pozitivním výsledkem na amfetamin. "Kromě toho má muž platný zákaz řízení všech motorových vozidel," doplnil mluvčí.

Video Policie na Chomutovsku dopadla vězně prchajícího v autě, využila ochranného rámu - Policie ČR

Chebští kriminalisté zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě a přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muž byl převezen zpět do věznice.

Řidič služebního vozidla Roman Bouška je teprve druhým policistou v České republice, který při pronásledování ujíždějícího automobilu využil ochranný rám. Tím jsou vybavena nová služební vozidla, která policisté v Karlovarském kraji převzali v únoru letošního roku.