Leopold Hilsner byl mladý muž, který pocházel z chudé židovské rodiny z Polné na Jihlavsku. Nebyl inteligentní ani vzdělaný, navíc nikdy neměl práci a nechával se živit matkou či žebráním a potuloval se po Polné. Záhadná smrt pohřešované Lucie (†35): Drsný vzkaz rodiny na parte!

V osudnou středu 29. března roku 1899 došlo k vraždě teprve devatenáctileté Anežky Hrůzové z Malé Věžnice. Napadena a zavražděna byla na polní cestě z Polné na Malé Věžnice. Pachatel ji měl podle škrtit provazem, opakovaně udeřit do hlavy kamenem a v bezvědomí pak odvléct do lesa. Tam jí podřízl krk.

Vražda tak mladé dívky, navíc křesťanské panny, vyvolala doslova paniku. Na místo nálezu těla se seběhl dav, a lidé tak nenávratně poškodili důkazní materiál. Tělo Anežky bylo nalezeno bez oblečení, soudní lékaři ale vyloučili znásilnění. Zavražděná byla navíc téměř bez krve, tomu ale neodpovídalo místo činu, kde bylo malé množství červené tekutiny.

Rituální vražda?

K vraždě došlo na Bílou sobotu o Velikonocích, které se právě kryly s židovským svátkem pesach. Podle pomluv Židé k výrobě nekvašeného chlebu potřebovali krev nevinného. Mezi lidmi se tak začalo mluvit o rituální vraždě! O té ale v oficiální obžalobě a rozsudku není ani slovo. Zabili a upekli homosexuála! Končící šéf pražské zásahovky promluvil o děsivých případech a náročné práci

Vrah anebo obětní beránek?

Četníci prověřovali všechny podezřelé, přišli i na Leopolda Hilsnera. Kvůli svému stylu života neměl dobrou pověst, svědci navíc uvedli, že z něj měla zavražděná strach. Měl ji několikrát sledovat cestou z práce domů.

Policie nakonec mladého Leopolda zatkla. Proces začal 12. září 1899 v Kutné Hoře. U soudu proti němu hovořilo spousty svědků, kteří uvedli, že v den vraždy se kolem místa nálezu potuloval. Mladík se snažil vymyslet si alibi, vězňům se údajně měl ale na vazbě přiznat k vraždě,. Později to sice popřel, ale to nepomohlo.

Soud měl k dispozici jen nepřímé důkazy. Ty mu ale stačily, aby mladého Hilsnera odsoudil k trestu smrti za spoluúčast na vraždě! Za muže se tenkrát postavil tehdy ještě nepříliš známý profesor filosofie na T. G. Masaryk. Ten tvrdil, že je proces značně antisemitský. Budoucí prezident se ale stal terčem útoků a kritiky. I tak byl ale rozsudek zrušen a případ se vrátil k novému projednání. Jak to bylo s rituální vraždou Anežky Hrůzové? Pravda o Zločinu v Polné

Přišili mu další vraždu

Mladý židovský tulák byl obviněn z vraždy Anežky, soud mu ale přišil ještě jednu vraždu! V říjnu 1900 byl obviněn z vraždy Marie Klímové, její tělo bylo nalezeno půl roku před Hrůzovou. Dívka zmizela už v roce 1898 a z těla mnoho nezbylo. Pitva potvrdila hlavu zcela oddělenou od těla. Do té doby nevyřešenou vraždu bylo příhodné přišít Hilsnerovi a tak se i stalo.

V istopadu byl Hilsner odsouzen. Opět k tomu došlo bez přímých důkazů a často na základě smyšlených výpovědí svědků. Za účast na dvou vraždách měl viset. Rituální vražda šla stranou a mělo jít o sexuální motiv, Hilsner ale podle lékařů žádnou poruchou netrpěl.

Muž měl ale štěstí a o rok později ho František Josef I. omilostnil a místo trestu smrti dostal doživotí. Ve vězení strávil 18 let, poté ho Karel I. propustil. Ve věku 51 let pak zemřel, pravděpodobně na rakovinu tlustého střeva. Film Zločin v Polné: Roden se bál Masaryka! Jak to bylo s vraždou Anežky Hrůzové?

Po 120 letech zpět na stůl!

Na případ léta sedal prach, pak ale došlo k překvapivému zvratu. Soud se totiž bude možná muset vraždou Hrůzové znovu zabývat! Státní zastupitelství přijalo podnět na přezkum soudního projednání případu, jak potvrdil státní zástupce Josef Český. „Celou věc samozřejmě prostuduji a na základě toho rozhodnu. Ale určitě se záležitosti nebudu věnovat na úkor aktuálních věcí," řekl Český.