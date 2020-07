Alice Burton Bradfordová z Bringtonu byl doslova fitness maniak, milovala sport, hlavně běh a jízdu na kole, jak sama popisovala, hlavně u moře. Osudným se jí ale nestal sport, byl to alkohol. Otřesný nález policie: V bytě našli povražděnou celou rodinu!

Podle DailyMailu se u sebe doma na zahradě napila alkoholu, měla ale prázdný žaludek! Projevila se u ní alkoholická ketoacidóza, což je reakce organismu na nízký příjem výživy ze stravy v kombinaci s větším množstvím alkoholu. V extrémních případech je ketoacidóza smrtelná. Mladá žena zemřela prvního června.

„Byl to hrozný šok, nikdo to nečekal. Před třemi týdny jsme se na dálku pozdravili,“ popsala kamarádka pro DailyMail. „Nejsme si jistí, kolik toho o víkendu vypila, ale nebyla to alkoholička. Moc ale nejedla, a to jí v žaludku udělalo kyselinu,“ řekla. 27 let nebyl u zubaře: Pak mu museli odoperovat skoro celou čelist!

Zpráva o smrti mladé Alice pro ni byla zdrcující. „Bylo to tak náhlé. Je to tragické, zemřela v tak mladém věku,“ dodala. Její kamarád z práce ji popsal jako zábavnou osobu, která milovala přírodu. „Pracovali jsme spolu čtyři roky v The Font. Poté, co odešla, jsme zůstali přátelé. Milovali jsme chození na festivaly,“ řekl.