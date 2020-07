Matka Leeanne Ericsonová (38) pádlovala s přáteli v moři u kalifornské pláže San Onofre, když najednou ucítila, jak se jí do nohy zakouslo monstrum z hlubin. Byl to velký bílý žralok, který ji stáhl pod hladinu. Pro ženu tak začal adrenalinový souboj o vlastní život.

Když paryba stáhla Leeanne pod vodu, zatímco její snoubenec Dusty Phillips surfoval opodál, svět jí potemněl. Žralok se ženě dravě zakousl do stehna a nechtěl ji pustit. Matka se ale nechtěla stát jeho potravou, a když ve vodě zahlédla jeho oči, rozhodla se bránit. Na mladého rybáře zaútočil obří žralok! Student svůj boj o život natočil

„Jakmile mě chytil za nohu, věděla jsem, co je to zač. Pamatuji si, jak mě táhl dolů a já myslela na své děti. A pamatuji si, jak jsem myslela na snoubence, že neví, kde jsem a co se mi děje,“ řekla Leeanne National Geographic v rámci série Sharkfest zaměřené na žraloky.

Dala mu pěstí do oka

„Dala jsem mu celou rukou do oka a narvala jsem ji nejdál, jak to jen šlo. Bylo to super měkké, cítila jsem se, jako bych strčila ruku do nádoby s želé. Žralok ucukl pryč a já plavala k hladině,“ popsala svůj boj Leeanne. Podle expertů napadl ženu mladý žralok bílý, který si ji spletl s lachtanem. Panika v Chorvatsku: U Dubrovníku se objevil žralok! Lidé prchali z vody

Právě panikařící lachtani zalarmovali Dustyho, že se pod vodou něco děje. Pak se ozval pronikavý křik jeho milé. „Pádloval jsem a slyšel jsem křik. Její křik, který zmizel pod vodou. Výkřik, který zamrazil až na páteři. Pronikavý křik, který jsem předtím nikdy neslyšel,“ zavzpomínal surfař.

Bolelo to jako řezání žiletkami