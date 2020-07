Rodina se bojí o život Derrin Crawfordové. Krásná letuška společnosti Emirates byla zadržena v Dubaji poté, co policie vtrhla do bytu jejího přítele a našla v něm dva jointy marihuany! Strážci zákona slíbili, že mladou ženu pustí, pokud bude mít negativní testy na drogy. Derrin však stále zůstává v dubajském vězení. Navíc prý vážně onemocněla a její blízcí se bojí o její život!

Derrin Crawfordová v roce 2018 odjela do Dubaje, aby tam začala nový život. Třiadvacetiletá rodačka z anglického Liverpoolu tam začala pracovat jako letuška společnosti Emirates. Život ve Spojených arabských emirátech si zamilovala a rozhodla se tam zůstat. Minulý čtvrtek se rozhodla přijmout pozvání od muže, který tvrdil, že taktéž pochází z Anglie a pracuje v marketingu. Dvojice byla na večeři a večer se vyvíjel dobře, tak souhlasila, že s ním půjde k němu domů.

Nicméně večer se nakonec změnil v drama. Do bytu jejího nápadníka vtrhla policie a strážci zákona tam našli dva jointy marihuany. Oba dva zatkli a Derrin nakonec byla převezena do věznice Al Barša. „Když byla zatčena, policie jí vzala telefon, zvládla mi zavolat o několik dní později, když byla převezena do věznice. V první chvíli jsem nedokázala pochopit, co říká, protože jenom plakala a plakala. Nejedla, ani nespala několik dní,“ uvedla pro Daily Mail její sestra Danielle.

Vyšetřovatelé Derrin slíbili, že ji pustí, pokud jí vyjdou testy na drogy negativně. Výsledky již vyšly ve prospěch Derrin, ovšem ta stále setrvává za mřížemi. „Je nevinná, byla prostě jen ve špatnou chvíli na špatném místě. Policie se ji snaží vyslýchat, ale ona ani toho muže nezná,“ dodala Danielle s tím, že se snaží své sestře pomoci. Podle informací britského deníku The Sun navíc rodině přišla zdrcující zpráva.

Derrin potřebuje urgentní lékařskou pomoc. Dostala akutní infekci dýchacích cest. „Rodina Derrin Crawfordové se extrémně bojí o její zdraví. Derrin trpí angínou, která může způsobit uzavření jejích dýchacích cest. Derrinin stav může být životu ohrožující, pokud nebude zahájena léčba,“ napsala na sociální síť twitter Radha Stirlingová, která pomáhá cizincům zadrženým v Dubaji.