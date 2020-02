Letuška polila holčičku vařícím čajem: Malá Lily utrpěla ošklivé popáleniny!

Joe Mirza se svou partnerkou Hollie Hunterovou a jejich malou dcerkou Lily vyrazili za sluníčkem do Mexika. Začátkem ledna nasedli na letadlo a odjeli do Cancúnu. Dovolená proběhla v klidu, ovšem to se změnilo ve chvíli, kdy se vraceli domů do anglického Manchesteru. Rodina si zakoupila letenky u britské společnosti TUI.

Všichni už seděli v letadle na svých sedadlech, když letecký personál začal podávat občerstvení. Jedna z letušek zrovna nalívala čaj, když došlo k neštěstí.

„Neopatrná letuška vylila Lily na nohu čaj a způsobila jí ošklivé popáleniny na stehně,“ uvedl Joe na svém facebookovém profilu s tím, že ihned po přistání podali stížnost, letecká společnost však stále incident prověřuje. „Já a Hollie si oba přejeme, abychom tehdy jednali víc racionálně a vzali si jména od dalších pasažérů, kteří pomáhali, ovšem plně jsme se věnovali ošetření Lily a nezajímalo nás nic jiného, než její zdraví,“ uvedl Joe s tím, že proto hodlá využít sociální sítě, aby našel cestující, kteří patnáctého ledna letěli z Cancúnu do Británie.

„Hledáme svědky, kteří letěli jako my letem TUI (TOM169) z Cancúnu do Manchesteru 15. ledna 2020. Doufáme, že tento příspěvek se dostane ke zmíněným pasažérům a jestliže ano, zaprvé děkuji za pomoc naší dceři. Zadruhé, prosím, pošlete mi soukromou zprávu,“ dodal Joe. Příspěvek zatím sdílelo víc jak 100 tisíc lidí! Všichni jsou z toho, co se stalo malé Lily, otřesení. „To je strašlivé, doufám, že se brzy uzdraví,“ napsala k příspěvku Sophie. „Doufám, že je Lily v pořádku a že najdeš lidi, které hledáš,“ uvedla Melanie. „Mrzí mě, co se stalo. Sdílím příspěvek,“ napsala Kirst.

Letecká společnost uvedla, že incident důkladně prošetřuje. „Bezpečí našich pasažérů je naší největší prioritou a oznámení o zranění bereme velice vážně. Naše trénovaná posádka poskytla první pomoc a udělali vše, co mohli, aby pomohli rodině, jakmile zjistili, že je dítě zraněné. Důkladně prošetřujeme, co se stalo, a budeme kontaktovat pana Mirzu, jakmile budeme hotoví,“ uvedl mluvčí TUI pro britský deník Daily Mail.