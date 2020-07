Rande v Dubaji se změnilo v noční můru pro Derrin Crawfordovou. Třiadvacetiletá letuška společnosti Emirates si vyšla na večeři s mužem. Schůzka dopadla dobře a tak se rodačka z anglického Liverpoolu rozhodla s ním jít k němu domů. Ovšem zničehonic do bytu vtrhla policie, která tam našla dva jointy marihuany. Oba dva byli zatčeni a strážci zákona souhlasili s tím, že pohlednou ženu nechají jít, když bude negativní na drogy. Nicméně Derrin stále zůstává ve vězení ve Spojených arabských emirátech.

Derrin Crawfordová, které v jedenácti zemřela máma a byla vychována svou tetou, už dva roky bydlí v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Třiadvacetiletá žena pocházející z Liverpoolu se rozhodla opustit své rodné město v roce 2018 a zkusit své štěstí jako letuška u společnosti Emirates. Život v Dubaji, ve městě ležícím na pobřeží Perského zálivu, se jí zalíbil.

Nicméně vše se změnilo poslední červnový týden, kdy Derrin souhlasila s tím, že si vyjde s mužem, který jí tvrdil, že pochází z Británie a pracuje v marketingu. Dvojice si vyšla na večeři a Derrin nakonec souhlasila s tím, že půjde do jeho bytu. Ovšem krátce poté tam vtrhla policie a našla tam dva jointy marihuany. Oba dva byli zadrženi.

„Když byla zatčena, policie jí vzala telefon, zvládla mi zavolat o několik dní později, když byla převezena do věznice. V první chvíli jsem nedokázala pochopit, co říká, protože jenom plakala a plakala. Nejedla, ani nespala několik dní,“ uvedla pro Daily Mail její sestra Danielle s tím, že jí Derrin stačila říct, že ji převáží do věznice Al Barša a že podstoupila testy na drogy. Policie jí měla slíbit, že bude propuštěna, pokud testy vyjdou negativně. Výsledky měly mluvit ve prospěch Derrin, ovšem žena stále setrvává ve vězení.

„Nepije, ani nekouří a má dobrou práci u Emirates. Je jí jen třiadvacet let,“ dodala s tím, že je v kontaktu britským zastupitelstvím v zemi. Své sestře se snaží sehnat dobrého právníka, který by ji v případu zastupoval. „Je nevinná, byla prostě jen ve špatnou chvíli na špatném místě. Policie se ji snaží vyslýchat, ale ona ani toho muže nezná,“ dodala Danielle.