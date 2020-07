Střílel na pohřbu do rakve zavražděného muže. Za ohrožování pozůstalých a nelegální držení střelné zbraně dostal 15 let vězení. Pachatel na snímku vpravo. (Autor: Policie/GunMemorial.org)

Pořádný šok zažili zarmoucení účastníci jednoho pohřbu v americkém Chicagu v listopadu roku 2017. Jistý Elston Stevenson (57) při ceremoniálu začal střílet do rakve. Po téměř třech letech ho nyní za jeho počínání poslal soud na 15 let do vězení. Nepomohlo mu ani trochu to, že byl podle svého obhájce zdrogovaný!