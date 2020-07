Státní zástupce navrhl potrestat alespoň pěti lety vězení sedmadvacetiletého muže z Uherskohradišťska, který si podle obžaloby objednával z USA prudké jedy.

Pro duševně nemocného muže požaduje u zlínského krajského soudu také zabezpečovací detenci. S tou souhlasila i obhajoba, která však navrhla zastavení trestního stíhání. Soud vynese rozsudek 8. července.

Obžaloba muže viní z pokusu o teroristický útok a nedovoleného ozbrojování, hrozí mu pět až 15 let vězení. Trestní senát však podle jeho předsedy Jiřího Dufka zvažuje o překvalifikování skutku obžalovaného na přípravu vraždy, případně na zločin obecného ohrožení.

Muž vinu odmítá, tvrdí, že s pomocí nebezpečných látek chtěl spáchat sebevraždu. Čtvrtečního hlavního líčení se nezúčastnil. Policii se ho podařilo vypátrat i díky spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI). Ze znaleckého posudku vyplývá, že muž trpí paranoidní schizofrenií.

Policie mu jedy vyměnila

Podle státního zástupce Marka Vagaie si muž na přelomu let 2017 a 2018 objednal ve dvou případech na běžně nedostupné části internetu, takzvaném darknetu, prudké jedy dimethylrtuť a abrin. „Bylo jednoznačně vyvráceno, že obžalovaný chtěl s těmito látkami spáchat sebevraždu. Množství, které si objednal, mohlo zabít desítky až stovky lidí," uvedl ve své závěrečné řeči žalobce.

Policie podle něj zásilku vystopovala a zaslané látky vyměnila za neškodné. Pozdější zkoumání navíc odhalilo, že neškodné byly i původně odeslané látky. O tom však obžalovaný nevěděl, měl za to, že doma shromažďuje skutečné jedy.

Vysoce nebezpečný!

Žalobce muže označil za patologického hráče, který potřeboval peníze. Motiv, který obžalovaného vedl k objednání jedů, byl tedy podle něj finanční. Vzhledem ke snížené příčetnosti muže navrhl uložení trestu u spodní hranice trestní sazby a jeho umístění do zabezpečovací detence. „Pobyt obžalovaného na svobodě je vysoce nebezpečný," řekl Vagai.