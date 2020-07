Švanda zvaný Majsner byl považován za nejslavnějšího českého bezdomovce, jehož svými videy proslavil youtuber Aleš Bejr. Právě kontroverzní youtuber popsal poslední chvíle bezdomovce, který měl zemřít poté, co se zastal ženy. Majsner se měl totiž dostat do potyčky s jiným bezdomovcem. Blesk se rozhodl jeho identitu nezveřejňovat, budeme mu říkat Petr. Vše prý začalo tak, že Petr udeřil jinou bezdomovkyni.

„Co jsem slyšel, (Petr) mlátil jinou bezdomovkyni, Majsner se jí zastal a chtěl si to s ním jít vyřídit. (...) Pak jsou dvě verze. Buď ho Majsner zmlátil, nebo se (Petr) lekl. Ať tak, či onak, (...) byl na Majsnera naštvaný, celkově se neměli rádi. Majsner prý pak spadl, nevím, jestli do něj někdo strčil, a pak začal zvracet,“ uvedl Bejr pro Expres.cz. Majsner prý pak začal zvracet, dusit se, ovšem nikdo mu nepřišel pomoci. V tu chvíli ho měl vzít muž za nohy a odtáhnout.

„Majsner umíral a (Petr) ho přikryl plachtou. Nemohl přežít! Jako by ho hodil do hrobky,“ dodává Bejr s tím, že Majsner ležel v bolestech na zádech. „Bylo tam ještě několik dalších bezdomovců a jeden z fanoušků. Jedna bezdomovkyně se ho snažila zachránit, ostatní se na něj vys*ali. (Petr) do Majsnera kopal, další bezdomovec (...) také. Prý zjišťovali, jestli je mrtvý,“ popisuje Bejr s tím, že tím trýznění pro Majsnera neskončilo. „(Petr) mu pak lil do pusy rum. Pak všichni utekli. Zůstali na místě jen ti bezdomovci, kteří tam žijí,“ uvedl Bejr.

„Oficiální příčina smrti je zadušení zvratky, cizí zavinění nebylo prokázáno. Majsner měl v krvi 3,5 promile,“ řekl Bejr portálu. „Pitva neprokázala, že by se třeba utopil, když mu lili ten rum do pusy,“ dodal s tím, že Majsner byl spálen a poslední rozloučení se konalo v rodinném kruhu.