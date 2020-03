„Sedával jsem před knihovnou a hrál, lidi mi házeli peníze. On nadával, že jsem špinavý, že tam nemám co dělat. Kopnul mi do xylofonu, až se rozletěl. Já ho chytil za rameno a strčil, on udělal dva kroky a spadl,“ řekl útočník u Krajského soudu v Ostravě.

Seniorovi nechtěl prý ublížit. „Jen jsem chtěl vědět, proč to udělal. Ona se mu zapletla noha a spadl na hlavu,“ uvedl bezdomovec. Napadený muž zemřel po čtyřech dnech na otok mozku. Útočníka zatkli teprve po roce v italském Bolzanu, kde se ukrýval.

Důchodce byl prý zlý

Do osudného dne bezdomovec Robert Š. hrál před Městskou knihovnou Orlová na xylofon pravidelně. „On ten starší pán byl vůbec první, co mi nadával a byl na mě zlý. Já si jen vydělával muzikou, a nevím, co ho to popadlo,“ krčil ve vzpomínce rameny.

Ve dne hrál, a v noci spal v lese nedaleko města. Jen sem tam ho nechala přespat doma matka. Nastálo ho nechtěla u sebe i proto, že užíval heroin. Nyní má na svědomí život člověka, který si pádem rozbil hlavu o chodník.

„Mrzí mě, že ten pán umřel. Nic takového jsem já neměl v úmyslu. Vůbec jsem mu nechtěl ani nijak ublížit a škodit. Nepředpokládal jsem, že zaškobrtne a tak moc se zraní. Já jen chtěl vědět, proč mi kopl do xylofonu,“ opakoval se Robert Š. Za incident z 1. června loňského roku mu hrozí deset let vězení.