Znásilnění teprve šestnáctileté dívky na Litoměřicku vyvolalo velkou vlnu pozdvižení. Soud za něj uložil Afričanovi Abdallahu Ibrahimovi D. dvouleté vězení a ústavní léčení. To se však zdálo státní zástupkyni příliš málo a proti rozsudku se odvolala. Na povrch navíc nyní vypluly nové děsivé skutečnosti případu.

„Podala jsem odvolání do výroku o trestu, protože jsem požadovala vyšší,“ řekla webu iDnes.cz státní zástupkyně Věra Šípalová. Pro obžalovaného žádala tři roky vězení. Nyní není jasné, zda se obhajoba odvolá. „Obžalovanému lhůta pro podání opravného prostředku stále běží, neboť je nezbytné doručit mu překlad rozsudku do jeho jazyka – a teprve pak mu běží osmidenní lhůta pro podání odvolání,“ vysvětlila předsedkyně litoměřického soudu Halka Lacinová.

Dívku znásilnil na trávě

Právník Abdallaha Ibrahima D. se k případu vyjádřil pouze stroze. Nebude k němu poskytovat další žádné informace. Z dokumentu, v němž je zapsán rozsudek, však vypluly na povrch nové děsivé detaily. Znásilněná dívka v něm popsala, jak ji Afričan nedaleko Lukavce doběhl, chytil kolem ramen a pak ukázal na trávu na zemi. „Řekla mu: ‚Ne, děkuji' a chtěla jít dál. On ji chytil za rameno a shodil do trávy," stojí podle iDnes v rozsudku.

Nebohá dívka se snažila bránit odstrkováním. Násilníka se snažila píchat do oka a křičela o pomoc. Pak ale raději přestala, protože se bála o život. „Snažila se ho odstrčit, ale on měl sílu. Měla velký strach, aby ji nezabil. Věděla, že snažit se utéct nemá smysl, proto se přestala bránit, jen ležela na trávě a chtěla, aby ji nechal být,“ uvádí dále dokument.

Znásilněné ukradl mobil

Podle dívky mluvil pachatel anglicky a ještě další řečí. Po hrůzném činu se zvedl, pozdravil a začal odcházet. Ukradl jí také mobil. Dívka se po znásilnění oblékla a běžela k projíždějícímu autu, jehož posádka jí zastavila. Muži, kteří v něm jeli, si vyslechli, co se stalo, a zavolali policii. Policejní hlídka pak Afričana zadržela. Neutíkal a nechal se vyfotit.

„Je prokázáno, že ke skutku, jak ho popisuje obžaloba, skutečně došlo. Usvědčujícími důkazy jsou detailní výpověď poškozené, DNA obžalovaného nalezená na jejím těle a oblečení i skutečnost, že měl u sebe její telefon, který jí ukradl,“ řekla předsedkyně senátu Alexandra Šetková. Rozsudek se dále zabývá stavem Afričana. Zvracel, měl bolesti hlavy a břicha. Píchalo ho také u srdce. Opakovaně byl vyšetřen lékařem, ale nic se neprokázalo.

Je to schizofrenik?

Server iDnes uvedl, že v případu sehrál velkou roli Afričanův psychický stav. Odmítal dodržovat hygienu, napadl spoluvězně nebo vykonával potřebu na jiném než k tomu určeném místě. I během hlavního líčení se choval podivně. Započalo proto několikaměsíční zkoumání znalci. První z nich uvedl, že trpí nediferencovanou schizofrenií.

Jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti byly v době činu vymizelé. Nevyloučil však, že by mohl simulovat. Afričan byl proto převezen na psychiatrické oddělení Vazební věznice Brno. Tam žádal kontakt s rodinou. Jinak spolupracovat nechtěl. „V jeho chování byly známky pudovosti, primitivity, kdy například napadl spoluvězně kvůli jídlu. Místy se choval negativisticky, nedbal pokynů personálu. Ojediněle u něj byla zaznamenána plačtivost,“ stojí v rozsudku.

Potížista každým coulem

V dalším posudku z pražských Bohnic označili Afričana za schizofrenika. Afričan v osudný den přicestoval do Česka z Německa, kde ho pustili z pobytu ve vězení. U sousedů kradl, jezdil načerno v MHD a měl na triku několik incidentů se sociálními pracovníky. Ke znásilnění se nikdy nepřiznal. Prý si nic nepamatuje, pak odmítl, že by měl s dívkou sex.

„Schopnost obžalovaného rozpoznat protiprávnost jednání a schopnost zdržet se ho, ovládnout se, byly podstatně sníženy, nicméně nebyly zcela vymizelé v takovém rozsahu, aby ho zbavily trestní odpovědnosti,“ uvedla soudkyně Šetková v rozsudku.

