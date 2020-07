Je krásná, má nepřehlédnutý úsměv a zlato v hrdle, ale také hluboké šrámy na duši. Kanadská country zpěvačka Lindsay Ellová (31) promluvila o svých nejhorších zážitcích. Když jí bylo teprve 13 let, znásilnil ji muž, kterého poznala v kostele. O osm let později byla znásilněna podruhé. O svém trpkém osudu zpívá blonďatá kráska taktéž v novém songu Make You.

„Byla jsem znásilněna, když mi bylo 13 let a stalo se to znovu, když mi bylo 21. Song o tom vypráví poprvé. Je těžké o této věci mluvit, je to něco s čím se vypořádám stále každý den,“ řekla zpěvačka webu People. Text balady, kterou napsala se zpěvačkou Brandy Clarkovou, je srdceryvný.

Bolestivý text písně

„Něco ti sebrali, než jsi to mohla někomu dát. A cítíš se špinavá, cítíš se provinilá. Za to, co ti udělali. V hrudi budeš mít díru. Budeš se nenávidět, i když se nemáš za co. Postavíš si kvůli tomu pevnost, kde nebudeš mít zdi,“ zpívá Lindsay procítěně v songu Make You (Tvoří tě). Myslím, že mě znásilnil údajný vrah Maddie, šokuje žena a prosí vyšetřovatele o pomoc

Zpěvačka, která vyrostla v kanadském Calgary, prozradila, že ji v 13 letech znásilnil muž, kterého znala celá její rodina z kostela, kam chodili. „Obávala jsem se, že jsem to pokazila a že budu souzena. Myslela jsem si, že je můj život zničený,“ vypověděla s tím, že rodičům vše přiznala až v 20 letech.

Druhé znásilnění bylo agresivnější

O rok později byla znásilněna podruhé. „Tentokrát byl útok odlišný a více násilný,“ přiznala, ale dále o něm mluvit nechtěla. „Byla jsem emocionálně pošramocená. Měla jsem divný postoj k čemukoliv týkajícího se těla, protože jsem se necítila bezpečně,“ popsala Lindsay své pocity. Muž podezřelý z únosu Maddie brutálně zbil svou přítelkyni (17): Našla u něj fotky zneužívaných dětí

Tři roky po druhém znásilnění navštívila Ellová organizaci Youth for Tomorrow (Mladistvé zítřka), která se zaměřuje na pomoc mladým obětem znásilnění. Tam se se svým trápením svěřila před 12 dívkami. Sama také nyní založila hnutí Make You Movement, které se zaměřuje na pomoc znásilněným a zneužívaným.

"Bojuji s tím každý den"