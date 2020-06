V Heřmanicích na Náchodsku došlo 16. června pozdě večer na silnici první třídy ke střetu auta a koloběžky. Teprve dvacetiletý mladík v BMW se měl srazit s třiadvacetiletým Matějem jedoucím na koloběžce. Osm obětí lijáků v Česku: Holčička (†8) na raftu, podnikatel s foťákem i tři vodáci

Na místo vyjela záchranná služba i policie. „Mohu potvrdit, že jsme na místě měli lékařskou a záchranářskou posádku. Muž byl ve vážném stavu, musel být napojen na umělou plicní ventilaci a intenzivně léčen, poté byl transportován na traumacentrum do nemocnice v Hradci Králové,“ řekl Blesku mluvčí záchranářů Ivo Novák.

Policisté, kteří nehodu vyšetřují, hledají i svědky. „Žádáme případné svědky nehody, ale také svědky, kteří si v čase mezi 22:30–22:50 hod. v katastru obce Heřmanice všimli muže s koloběžkou, nebo všechny, kteří by mohli k události podat jakékoli informace, aby se ozvali na linku 158," uvedla policejní mluvčí Eliška Majerová.

Srazil ho a ujel?

Podle jednoho Matějova kamaráda ho měl mladík srazit. „Borec s BMW srazil kámoše a ujel,“ řekl Blesku s tím, že svědci měli policistům říct, že na místě mladík v BMW nebyl, po nějaké době se na místo ale vrátil.

Náraz to ale musel být obrovský. „Našli ho 18–20 metrů od místa srážky, pět metrů od vozovky," dodal. Nejhorší zpráva přišla jen pár dní po nehodě. Matěj (†23) v nemocnici zemřel, odumřel mu mozek. „Kdyby mu hned poskytl první pomoc, nejspíš by to přežil," myslí si kamarád.

Odpočívej v pokoji, kamaráde

Smrt tak mladého člověka zasáhla mnoho lidí. „Vzpomínám si, když Ti byly tak tři roky a jako děti jsme blbnuli, i na to, když si dělal průsery, ale když sem Tě tenkrát v noci vezl domů, věřil jsem, že chceš od života víc, prošel sis věcmi, které nikdo z nás podstoupit nemusel,“ vzpomíná na něj kamarád.