O Christianovi B. promluvil Michael Tatschl, který s ním žil v jeho zchátralém domku poblíž portugalského letoviska Praia da Luz, odkud Maddie zmizela v roce 2007 krátce před svými čtvrtými narozeninami. Tatschl si myslí, že jeho kamarád-kriminálník, se kterým strávil také osm měsíců ve vězení kvůli krádeži 320 litrů benzinu, dívenku unesl a prodal ji gangu pedofilů. Myslím, že mě znásilnil údajný vrah Maddie, šokuje žena a prosí vyšetřovatele o pomoc

Jak Christian B., tak Tatschl byli propuštěni v listopadu 2006 – tedy pět měsíců před zmizením dívenky. Druhý jmenovaný pojal podezření o děsivých aktivitách svého kamaráda po zhlédnutí osmidílného dokumentu Netflixu o Maddie. V jedné epizodě turistka popsala, jak se muž, na něhož sedí popis podezřelého Němce, choval divně u jejího dítěte. Tatschl byl pak policisty v Rakousku vyslýchán 14 hodin.

Určitě je schopný unést dítě

„Detektivové jasně promluvili hned na začátku. Řekli, že vyšetřují Maddie McCannovou a Christiana B., a já jim řekl, že vím, proč tam jsou. Byl jsem přesvědčen, že to byl on. Vím, že to udělal. Žil jsem s ním celou dobu. Byl to můj nejlepší kamarád a byl jednoznačně úchyl, schopný unést dítě kvůli sexuálnímu vzrušení nebo penězům,“ prohlásil Tatschl podle Daily Mailu. Otec nechal dcerku (†4) s Downovým syndromem napospas smrti. Její tělíčko ohlodali potkani

Dodal také, že byl Christian B. podivín, který neustále mlel o svých zločinech i o těch, které chce teprve spáchat. Byl posedlý penězi a chtěl mít milion eur. K tomu mu šla zlodějina. „Ukradl spoustu peněz, cenností a také pasů. Ve skutečnosti stovky pasů, spoustu rolexek a dalších cenných hodinek,“ vysvětlil Tatschl. Ten u něj také našel video, jak znásilňuje starší ženu.

Christian B. je nemocný