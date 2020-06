Dominika Dongová má tatínka z Afriky a kvůli tomu je roky obětí rasistické šikany. Nejhorší incident se jí stal, když jí bylo pouhých osmnáct let. Při nenávistném útoku se jí bohužel nezastali ani cizí lidé, ani její kamarádi! Dominika o hrůzné události dvanáct let nedokázala mluvit.

„S rasismem jsem se setkávala už od svého dětství. Převážně to bylo ve formě posměšků a vylučování z kolektivu. Podobné chování v vás evokuje pocit, že s vámi něco není v pořádku. Začnete si o sobě myslet, že vy jste ta špatná,“ popsala špatné zkušenosti Slovenka Dominika pro TV Markíza.

Bohužel nejhorší zážitek přišel, když jí bylo osmnáct let. S kamarády si šli sednout na venkovní terasu, bohužel chvíli po nich dorazila i jiná skupina lidí v kanadách s vyholenými hlavami. „Už na první pohled bylo jasné, o jakou skupinu jde. Nacházel se tam i můj soused, kterého jsem znala. Míval vyhrocené, často nacistické názory. Já ani moje rodina jsme však s ním nikdy problémy neměli,“ vysvětlila Slovenka.

Skupina na ni nejprve pokřikovala rasistické nadávky a křičela na ni, aby se vrátila, odkud přišla, což tehdy sotva zletilá dívka statečně ignorovala. Bohužel dvěma ženám ze skupiny nestačily pouze slovní urážky a přišly ke stolu, kde Dominika seděla.

„Jedna přišla za mnou, strčila do mě a ptala se, jestli jsem neslyšela, co říkala, a ať táhnu,“ vyprávěla smutný příběh mladá žena. Šok přišel také z toho, že se jí nezastal nikdo z jejích kamarádů!

Když urážení trvalo déle, Dominika se snažila od žen odejít, to však nepomohlo. „I když jsem se snažila odejít, doběhly mě, chytily a začaly do mě kopat,“ sdělila s tím, že se jí nezastal nikdo z 60 lidí, kteří na terase seděli, ani nikdo z jejích kamarádů. Pomoc přišla až poté, co o ni nějakou dobu křikem prosila.

Tento nepříjemný incident se stal už před dvanácti lety, Dominika o něm však dlouho nedokázala mluvit. Rasistický útok na Dominiku není na Slovensku bohužel ničím ojedinělým. Jeden takový v květnu roku 2018 skončil tragicky pro Filipínce Henryho, kterého na ulici brutálně napadl Slovák Juraj a ukopal ho k smrti.