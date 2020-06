Muž prý chodil na dialýzu a chystal se na transplantaci ledvin, takže když se osudného den necítil dobře a krátce omdlel, jeho lékařka po telefonu ihned doporučila návštěvu nemocnice. Jenže tam mu pomoci nedokázali.

O nešťastném případu jako první informoval Český rozhlas, kterému se povedlo promluvit s rodinnou přítelkyní zesnulého, Lenkou. Ta má v domě, kde muž žil, kosmetický salon a byla s ním také v březnu 2018, kdy tak nečekaně zemřel.

„Tak jsem ho vzala do ústecké nemocnice na emergency, kde ho paní doktorka vyšetřila a poslala na rentgen. Kolem desáté hodiny řekla, že všechno je v pořádku, že je to jen začínající viróza a že ho posílá domů,“ popsala paní Lenka pro Český rozhlas první návštěvu v nemocnici. Podle jejích slov se ale jeho stav nadále zhoršoval. Muž nebyl ani schopen si vzít své léky a nedokázal jíst. Rozhodla se proto, že mu zavolá sanitku. Záchranáři nemocného muže odvezli na hospitalizaci, lékařka v nemocnici však prý měla opět jiný názor.

„Doktorka mi řekla, že není nutné ho hospitalizovat, že má začínající virózu. Opakovala to, co paní doktorka předtím. A že si má vzít paralen,“ řekla známá. „Namítala jsem, že není schopen si vzít ani svoje léky a že by měl dostat infuzi. Řekla mi, abych mu zařídila ošetřovatelku, a znovu ho poslala domů,“ dodala s tím, že staříka pak museli do postele odnést dva muži, protože toho sám nebyl schopen. Před půlnocí údajně museli záchranáři přijet znovu a nemocný muž tentokrát v nemocnici zemřel.

Podle zjištění rozhlasu Maria zemřel na vážnou srdeční komplikaci, což však lékařky při příjmu nezjistily. O trestný čin se však podle soudu, na který se paní Lenka obrátila, nejednalo.

„Trestný čin byl sice vyloučen, nicméně bylo zjištěno, že postup lékařek při převzetí Maria Favy nebyl shledán v souladu s lékařskými předpisy. Proto byla věc odevzdána České lékařské komoře k projednání,“ řekl rozhlasu náměstek Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem Zdeněk Ovčačík.

Lékařská komora údajně případ teprve začala projednávat, pokud by však doktorky byly shledány vinnými, může jim hrozit až vyloučení z lékařské komory, což je nejvyšší trest, který by jim v České republice znemožnil provozovat lékařskou praxi.