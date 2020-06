Již jednou podmíněně odsouzený muž v průběhu roku údajně kupoval a následně prodával minimálně kilo pervitinu. Drogy měl prodat minimálně za 214 000 korun. Policisté se mu dostali na stopu kvůli tomu, že byli do jeho bytu přivoláni k nahlášené sebevraždě.

Trest vězení až 10 let hrozí muži (24) žijícímu ve Zlíně, který měl podle policie nakoupit minimálně jeden kilogram pervitinu, a to od nejméně od tří lidí v průběhu jednoho roku. Drogu podle policie dál distribuoval a také ji sám užíval. Sdělila to zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Chtěl se zabít

„Koncem května vyslal operační důstojník kriminalistický výjezd do bytu v okrajové části Zlína, kde se pokusil o sebevraždu mladý muž. Kriminalisté na místě zjistili, že je v bytě velké množství omamných a psychotropních látek. Na základě příkazu k domovní prohlídce proto celý byt prohledali a kromě drog našli také předměty bezprostředně související s jejich distribucí,“ uvedla mluvčí.

Zajistili celkem přes 100 gramů metamfetaminu, dva kbelíky sušené travní hmoty – zřejmě marihuany –, nepoužité injekční stříkačky a další injekční stříkačky s drogou připravené k použití nebo prodeji.

Policie má překupníky i „zákazníky“

„Kriminalisté při vyšetřování případu odhalili, od kterých konkrétních lidí si obviněný muž pervitin obstarával i kterým ho následně, nejméně ve 142 případech za cenu minimálně 214 000 korun, prodal,“ uvedla mluvčí.

Muž podle policie pokračoval v trestné činnosti i poté, co byl za stejný skutek v roce 2019 dvakrát podmíněně odsouzen. Zkušební doba mu přitom končila až v roce 2023. Nyní je ve vazbě. Byl opět obviněn z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.