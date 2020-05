O případu informoval mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc. Výbušniny údajně používali k nelegálnímu odstřelu kamene při hledání polodrahokamů a jiných vzácných minerálů. Hrozí jim až osm let vězení. Policie muže ve věku od 35 do 48 let zadržela.

Kriminalisté u nich při domovních prohlídkách bytových i nebytových prostor v Královéhradeckém, Libereckém a ve Středočeském kraji našli téměř čtyři kilogramy plastické trhaviny, 35 kilogramů sypké průmyslové trhaviny a na tři desítky rozbušek. Rušil ho hluk z narozeninové oslavy: Muž hodil k sousedům granát, zranil 11 lidí

„Při zatýkání odpor nekladli. Problém byl hlavně v tom, že nelegálně v nevyhovujících podmínkách přechovávali velké množství trhaviny,“ řekl Vincenc.

Podle policie byl nejaktivnější ze čtyřčlenné skupiny šestatřicetiletý muž, který výbušniny shromažďoval od roku 2015 a dál jimi zásoboval ostatní. Přes něj prošlo nejméně 16,5 kilogramu plastické trhaviny a 35 kilogramů průmyslové trhaviny Perunit s rozbuškami. Měl k tomu přístup, protože pracoval v kamenolomech po ČR. Policie uvedla, že trhavinu skladoval v garážích, ale i ve svém bytě.

U šestatřicetiletého muže policie našla také nelegální brokovnici téměř s dvaceti náboji. Kromě toho zaktivizoval pyrotechnika, když se při výslechu zmínil, že v jednom z kamenolomů ve Středočeském kraji schoval starý minometný granát. Obviněný muž granát do kamenolomu dopravil na motocyklu. Neznámá šelma se pohybuje v okolí Jablonce: Město vydalo povolení k odstřelu!

„Muž při převozu a manipulaci s ním velmi riskoval, granát byl ve špatném technickém stavu. Naštěstí se nikomu nic nestalo a pyrotechnik granát bezpečně na místě zneškodnil,“ uvedl Vincenc.