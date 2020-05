V Lysé nad Labem na Nymbursku se část obyvatel obává o osud mokřadních pozemků, které město za symbolickou korunu převedlo na kraj. Hejtmanství vedené Jaroslavou Pokornou Jermanovou (za ANO) na nich chce vybudovat středisko Svět záchranářů, v němž se budou školáci i dospělí připravovat na krizové situace. Podle opoziční zastupitelky Martiny Tužinské Synkové (Cesta města) kvůli tomu hrozí biologicky i vodohospodářsky cennému území likvidace. Hejtmančin náměstek pro životní prostředí Miloš Petera (ČSSD) to odmítl. ČTK řekl, že jsou takové úvahy předčasné.

„Považujeme za absurdní situaci, kdy ministři životního prostředí i zemědělství za ANO a ČSSD bijí na poplach v boji se suchem a zároveň na lokální úrovni stejné strany prosazují likvidaci mokřadu a zástavbu zemědělské půdy,“ uvedla Tužinská Synková. Jakkoli může být Svět záchranářů zajímavou místní atrakcí, domnívá se, že je pro tento projekt potřeba najít jiné umístění.

Mokřad, pro který se pomalu vžívá název Žabák, se nachází na východním okraji města. Pozemek má výměru 88 000 metrů čtverečních, součástí nového areálu má být velkokapacitní parkoviště pro návštěvníky.

Mokřad se pouze přesune, uvedl kraj

Petera odmítl, že projekt bude znamenat likvidaci ekologicky cenného území. „Je to úplně na začátku, samozřejmě to bude muset projít všemi zákonnými normami. Je to velký areál, bude tam muset být i EIA,“ podotkl.

Projekt by podle něj měl přítomnost mokřadu zohlednit. Zároveň nevyloučil možnost, že se areál přemístí jinam. Kraj plánuje stavbu dvou středisek, další má vzniknout v Zaječově na Berounsku.

Areál je domovem jeřába nebo dudka

Mokřad v Lysé nad Labem má podle Radka Lučana z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy velký význam zejména pro ptáky. Vyskytují se v něm čtyři druhy obojživelníků, dva druhy plazů, 79 druhů ptáků a osm druhů savců.

Z toho 15 druhů patří podle Lučana do kategorie ohrožených, 22 do kategorie silně ohrožených a čtyři druhy do kategorie kriticky ohrožených. Mokřad je stanovištěm například pro jeřába popelavého, dudka chocholatého nebo bekasiny otavní.